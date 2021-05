18-letnik z mačeto nad malčke v vrtcu

V Saudadesu na jugu Brazilije je včeraj dopoldne po lokalnem času 18-letnik vdrl v lokalni vrtec ter z mačeto napadel otroke in uslužbence vrtca. Po zadnjih podatkih so umrli trije otroci, vzgojiteljica in njena pomočnica.

Napadalec je v vrtec vstopil okoli 10. ure zjutraj in že na vhodu najprej z mačeto zamahnil po 30-letni vzgojiteljici, ki je močno poškodovana zbežala in poklicala na pomoč. 18-letnik je nato po hodniku stekel v eno od igralnic, kjer so bili štirje otroci, stari od enega do treh let, in pomočnica vzgojiteljice. Ob krikih so v preostalih igralnicah zaklenili vrata.

Brazilian teenager kills three kids and two workers in daycare centre massacrehttps://t.co/CrPM84Ls0g pic.twitter.com/RHRaQyxtVM — The Mirror (@DailyMirror) May 5, 2021

"To je prizor groze," je dogodek v Saudadesu, mestu v zvezni državi Sanata Catarina, opisala ministrica za šolstvo Gisela Hermann, poročajo tuji mediji.

Poskušal storiti samomor

Najstnik je, potem ko so v vrtec na pomoč pritekli najbližji prebivalci, mačeto usmeril proti sebi in poskušal storiti samomor. Hudo poškodovanega so odpeljali v bolnišnico. Ostaja v policijskem priporu.

Policija napad še preiskuje, starši 18-letnika trdijo, da sin pred tem grozovitim dejanjem ni imel nobenih psihičnih ali zdravstvenih težav.

Šok za vse prebivalce

Zdravstvene oskrbe in psihosocialne pomoči bodo zaradi napada deležni vsi preostali otroci iz vrtca.

"Bil sem doma, ko sem zaslišal krike na pomoč, stekel ven in zagledal uslužbence vrtca, ki so prosili, naj pokličem policijo. Bilo je grozno, nimam besed. Izgubil sem kolege," je dogodek opisal domačin Aline.