17-letnika našli 94 ur po potresu. Preživel tudi, ker je pil lasten urin.

V potresu, ki je v ponedeljek prizadel jugovzhod Turčije in severozahod Sirije, je po zadnjih podatkih umrlo več kot 21.000 ljudi. Število žrtev bi lahko še naraslo, saj reševalci pod ruševinami na tisoče zgradb vztrajno iščejo ujete osebe. Iz mnogih manjših krajev ni prav nobenih informacij o škodi in žrtvah. V Turčiji so izpod ruševin uspeli rešiti okoli 8000 ljudi, nekatere - skoraj po čudežu - tudi še to noč.