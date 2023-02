Tudi Telekom Slovenije začasno z brezplačnimi klici v Turčijo in Sirijo

Telekom je svojim uporabnikom na območjih, prizadetih zaradi katastrofalnega potresa v Turčiji in Siriji, začasno uvedli brezplačen prenos podatkov, brezplačne klice in sporočila.

Telekom je svojim uporabnikom na območjih, prizadetih zaradi katastrofalnega potresa v Turčiji in Siriji, začasno uvedli brezplačen prenos podatkov, brezplačne klice in sporočila. Foto: STA

Pri telekomunikacijskem operaterju Telekom Slovenija so zaradi katastrofalnega potresa, ki je ta teden opustošil Turčijo in Sirijo, svojim uporabnikom na navedenih območjih začasno uvedli brezplačen prenos podatkov, brezplačne klice in sporočila.

"Našim uporabnikom, ki so na navedenih območjih, do konca februarja med gostovanjem v omrežjih turških in sirskih operaterjev zagotavljamo brezplačen prenos podatkov, brezplačne klice in sporočila," so v največjem operaterju v državi pojasnili za STA.

Vse aktivnosti za brezplačno komunikacijo bodo uredili individualno, zato uporabnike prosijo, da se jim po prejetju računa javijo na elektronski naslov info@telekom.si ali na brezplačno številko 080 8000, v primeru klica iz tujine pa na številko +386 41 700 700.

Podobne ukrepe sta napovedala tudi operaterja A1 in Telemach

Iz A1 Slovenija so sporočili, da bodo svojim uporabnikom omogočili brezplačno gostovanje na prizadetih območjih Turčije in Sirije. Do konca meseca bodo tako na voljo brezplačni klici, sporočila SMS in MMS ter prenos podatkov.

V Telemachu bodo medtem glede na izredne razmere do vključno 15. februarja naročnikom brezplačno omogočili tisoč minut za mednarodne klice v Turčijo in Sirijo iz mobilnih in fiksnih omrežij. V tem obdobju bodo zagotovili tudi brezplačno gostovanje za uporabnike, ki so v Turčiji.