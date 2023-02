Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada Republike Slovenije za naslavljanje posledic potresa, ki je 6. februarja 2023 prizadel Republiko Turčijo in Sirijo, namenja pol milijona evrov nujne humanitarne pomoči.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, pomoč v vrednosti 200 tisoč evrov namenjajo prebivalcem Sirije, in sicer prek Čezmejnega sklada za Sirijo, ki ga upravlja Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih aktivnosti.

Tudi za pomoč prebivalcem prizadetih delov Turčije namenjajo 200 tisoč evrov nujne humanitarne pomoči, in sicer prek Mednarodne federacije Rdečega križa in rdečega polmeseca.

Dodatnih 100 tisoč evrov gre iz Slovenske karitas

Prek Slovenske karitas, ki je strateški partner ministrstva za zunanje in evropske zadeve za področje nujnega humanitarnega odziva, namenjajo še dodatnih 100 tisoč evrov za pomoč prebivalcem Turčije in Sirije. Sredstva bodo namenjena nakupu odej, oblačil in paketov s hrano.