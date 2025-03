To je lahko za našega ljubljenčka tudi usodno #Spotkast

"Najmanj dva razloga sta, zakaj je čipiranje psov in mačk tako pomembno," opozori tokratna sogovornica v podkastu na Siol.net, veterinarka Natalija Hercog Gerbec. Ima več kot dvajset let izkušenj in pred desetletjem je ustanovila tudi svoj veterinarski center. Ljubi živali in ker je tako predana, zase pravi, da ji kronično primanjkuje časa. Razkrila je tudi, kateri in kako nevarni so za naše živali lahko notranji in zunanji paraziti ter razloge za zaščito naših ljubljenčkov. Nekateri so namreč lahko tudi usodni.

S čipiranjem ne samo izkazujemo odgovorno lastništvo, lažje bomo v primeru izginotja psa ali mačke žival našli," najprej poudari Natalija Hercog Gerbec.

"Na čipu je zapisano vse, kar potrebujemo, da stopimo v stik z lastnikom. In ne samo psi, tudi mačke se izgubljajo. Prepričanje, da mačke, ki so notranje, ne potrebujejo čipa, ne drži. Veterinarji se s takimi zgodbami srečujemo predvsem v poletnih mesecih, ko zvečer odpremo okna ... mačke so rade na balkonu, oknu in padejo z višine. Včasih je lahko to tragično, ni pa nujno. Poškodovana mačka se bo skrila, nekam zavlekla. Lahko jo kdo najde, lahko pa se za njo izgubi vsaka sled," ponazori sogovornica.

Najpomembnejši podatki, ni pa lokacije

Če bo mačka imela čip, jo bomo zagotovo lažje našli. Pri psih je predpisano, do kdaj jih moramo čipirati. Pri mačkah to lahko storimo kadarkoli. "Lepa priložnost je ob sterilizaciji ali kastraciji. Takrat so v splošni anesteziji in to lahko storimo mimogrede. Čip hrani podatke o lastniku, naslov stalnega bivališča, kontaktno telefonsko številko, ime živali, spol, pasmo, lahko pa še kakšen drug zaznamek, ki pomaga pri identifikaciji živali."

"Čip pa nikakor ne oddaja lokacije. To je velikokrat zmotno mišljenje, torej da bomo lahko prek sistema našli tudi lokacijo živali. Tega žal ne omogoča."

"Čip ne oddaja lokacije GPS, kot meni kakšen posameznik," poudari Hercog Gerbec. Foto: Jan Lukanović

Pazljivo pri nakupu živali iz tujine

Sogovornica svetuje, naj se bodoči lastniki, ki nameravajo žival kupiti v tujini, dobro pozanimajo, kaj vse potrebujejo.

"Razlike so, če žival pride iz Evropske unije ali denimo Srbije. Nujna je identifikacija, spremna dokumentacija, ki je predpisana za tisto državo. Če na primer govoriva o Hrvaški, je to čip, evropski potni list in obvezno cepljenje za steklino. Prodaja živali je pri priljubljenih pasmah žal tudi velik posel in mnogi jih kupujejo kar prek spleta. Prekupčevalci se znajdejo na najrazličnejše načine. Pazite, da bo z dokumentacijo res vse v redu, in pozanimajte se, od kod žival izvira," svetuje.

V praksi rešujejo tudi veliko bolnih mladičev, polnih parazitov, z drisko, bruhanjem, doda. "Trudimo se ga rešiti, a marsikdo mladička izgubi. Nakup psa je še najmanjši strošek, resnično, zato je nujno, da vemo, v kakšnih razmerah je mladiček rasel."

"Prevzem živali na bencinskem servisu? Tu nekaj smrdi in bodite zelo pozorni, bodite odgovorni lastniki," še opozori veterinarka. Foto: Jan Lukanović

Novela zakona o zaščiti živali tudi za obvezno čipiranje mačk

Hercog Gerbec to odločitev pozdravlja zaradi odgovornega lastništva in prepolnih azilov za zapuščene živali, kjer je ogromno mačk.

"April je tu, mačjih mladičev bo nešteto. In če so živali označene, jih je težko zapustiti. Manj se pa strinjam z davkom za lastnike čipiranih psov. Odpor ljudi je pričakovan, saj bi potem lahko obdavčili tudi mačke ... Večji problem so prenizke kazni za mučitelje živali, zlorabljene živali. Te so res tako pavšalne in nizke, pa tudi zastarele."

"Z davkom na živali se ne strinjam. Je popoln absurd in gre za kaznovanje. Kot lastnica psa ga dojemam kot kazen." Foto: Jan Lukanović

Nevarni paraziti

Pomladanski čas je sezona za zunanje parazite, v nadaljevanju opozori sogovornica. Bolhe so sicer aktualne vse leto, klopi so na udaru spomladi in jeseni.

"Klopi potrebujejo za aktivnost določeno temperaturo – štiri stopinje nad ničlo – in nekaj vlage, torej je zdaj idealen čas in so zelo trdovratni, hkrati pa prenašajo različne bolezni. Tri glavne, ki se jih res bojimo, so anaplazmoza, borelioza in babezeus.

Anaplazmoza: "Znanci so me poklicali, da je s psičko nekaj hudo narobe. Obe očesi je imela krvavi. Verjetno ne bi pomislili na klopa. Ob pregledu v ambulanti smo opazili krvave madeže v podkožju, s krvnimi preiskavami pa ugotovili, da ima zelo nizke trombocite oziroma jih sploh nima. Če jih nimate, boste krvaveli. Psička je v bistvu krvavela navznoter in če ne bi vsi pravočasno ukrepali, bi lahko bile resne posledice," izkušnjo opiše Hercog Gerbec.

Borelioza: "Boreliozo ljudje najbolj poznamo, saj je nevarna tudi za nas, poleg klopnega meningoencefalitisa. Rdečega loparčka, ki pri ljudeh nastane na mestu po ugrizu klopa, pri psu ni. Navadno na bolezen pomislimo, ko pes šepa."

Babezioza: "To je v bistvu krvni parazit, ki napade rdeče krvničke. Žival postane zelo bleda, utrujena, apatična. Za zdravljenje je izredno trdovratna bolezen in se tudi prenaša s klopi."

Te ljudske vraže, da je treba klopa namazati z oljem ali pa zobno pasto, da bi ga lažje odstranili – nikar! Povzročitelji bolezni so v prebavilih. Klop diha skozi povrhnjico in če ga premažemo, se bo začel dušiti. Z mazanjem bomo samo pripomogli, da bo vsebino hitro spustil v organizem gostitelja.

Hercog Gerbec še razkrije, da so bolhe pri psih in mačkah še vedno tabu tema. "Ampak bolhe so nevarne z drugega vidika – zelo so trdovratne in ko jih enkrat dobimo v stanovanje, se jih težko znebimo," pravi. "Poleg alergijskih reakcij na koži so na primer izredno nevarne za mlade zapuščene mucke, ki imajo notranje parazite, kot so gliste in trakulje, ob tem pa jih še bolhe dobesedno izsesavajo," ponazori.

"Bolhe prenašajo tudi pasjo trakuljo. Na to pa res pozabljamo in tam, kjer so otroci, to ni šala," še opozori.

Učinkovita zaščita v obliki tablet, ovratnic, ampul in tako naprej. Kaj najraje uporabljajo lastniki in kakšne stranske učinke morda lahko ima vsa ta zaščita?

Ovratnica, tablete, pripravki?

Sogovornica še pove, katera zaščita se ji zdi najprimernejša in zakaj prisega prav nanjo. Natančno razloži, kakšno zaščito nudi posamezen produkt in zakaj so nekateri že skoraj "iz mode".

Pove tudi, kaj je primerno za breje in doječe živali ter zakaj prav konkretni produkt. Podrobno opiše tudi, kakšni so pri zaščiti pred paraziti morebitni stranski učinki.

Pozabili nisva niti na nevarno srčno glisto, parazit, ki je v srcu videti kot špaget. Kakšni so znaki okužbe in ali je zaščita naših ljubljenčkov potrebna vse življenje?

Otroške cunjice in copatki

Z veterinarko Natalijo Hercog Gerbec sva klepetali tudi o tem, ali meni, da se je z leti spremenil odnos do živali – je pes še vedno pes ali lastniki danes pogosto pretiravajo, jih preveč "počlovečijo"?

In če drži pregovor, da je pes človekov najboljši prijatelj, velja tudi obratno?

Natalija Hercog Gerbec ima dolgoletne izkušnje in veliko ljubezni do živali. Družini doma delajo družbo nemška boksarska Pippa, činčile in papagaj, na kliniki pa dve rešeni muci. Foto: Jan Lukanović