Zviti posredniki prodajajo dražje vinjete

Vse več evropskih držav za plačilo avtocestne cestnine uvaja t. i. elektronske vinjete. Po Madžarski, Romuniji in Slovaški so elektronske vinjete, ki jih je mogoče kupiti tudi na spletu, uvedle še Češka, Avstrija in Slovenija. Dars opozarja: Pozor, posredniki so na delu tudi v drugih državah!

Spletni nakup elektronskih vinjet večinoma poteka na spletnih straneh upravljavcev avtocest, na spletu pa so se pojavile številne spletne strani, ki voznikom prav tako ponujajo nakup elektronskih vinjet za določene države, in to po višji ceni, kot je uradna. Pri tem izkoriščajo to, da tujci morda niti ne vedo, koliko znaša cestnina v državah, v katere potujejo oziroma jih prečkajo.

Tako nekatere spletne strani ponujajo slovenske tedenske vinjete za avtomobile za pet centov manj kot 24 evrov, kar je skoraj 60 odstotkov dražje, letne pa za 125,95 evra (14 odstotkov več), čeprav tedenska vinjeta stane 15 evrov, letna pa 110 evrov.

Dars: Vinjete kupujte pri uradnih prodajalcih!

Na Darsu pravijo, da z nobenim od tovrstnih posrednikov poslovno ne sodelujejo in da so tudi sami zaznali več neuradnih spletnih strani, na katerih se nepooblaščeno prodajajo slovenske e-vinjete in tudi e-vinjete drugih držav za uporabo avtocest in hitrih cest.

"Te spletne strani praviloma delujejo tako, da se njihov avtor prijavi v našo spletno trgovino, tako kot vsak drugi uporabnik, ki želi kupiti e-vinjeto, ta pa se potem kreira na njegovem uporabniškem računu. Dodatno avtor takšne spletne strani za izvedbo nakupa uporabniku vzporedno zaračuna stroške provizije. V večini primerov uporabniki imajo kreirano e-vinjeto v našem sistemu in drugih težav ni, razen dejstva, da so plačali še visoko provizijo."

"Problem je, da kupec nima zagotovila, da je bila e-vinjeta dejansko kreirana v našem centralnem sistemu. Kljub nakupu lahko uporabnik ostane brez veljavne vinjete, kar pomeni, da se ob vstopu na naše avtocestno omrežje lahko znajde v prekršku in kljub plačilu dobi kazen," so na Darsu pojasnili slovenski televiziji.