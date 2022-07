Opozorilo: Čehi lovijo nelegalne prodajalce vinjet

Češko prometno ministrstvo opozarja pred nelegalnimi prodajnimi kanali za njihove digitalne vinjete, ki so sicer zelo poceni in imajo za vozila z alternativnimi pogonskimi viri tudi do 50-odstotne popuste.

Čehi so digitalno vinjeto uvedli lani. Desetdnevna stane okrog 310 čeških kron (11,7 evra), mesečna 440 kron (16,7 evra), letna pa 1.500 kron oziroma okrog 56 evrov. Vozila z alternativnimi pogonskimi viri (poleg električnih avtomobilov in priključnih hibridov so to tudi vozila s pogonom na stisnjen zemeljski plin CNG in biometan, pa tudi starodobniki), ki so registrirana na Češkem in imajo tudi posebno registrsko oznako, imajo od približno 30 do 50 odstotkov popusta. Tujci morajo za uveljavitev tako imenovane “eko cene” predložiti poseben obrazec.

Kam po češko vinjeto, nekateri prodajni kanali so nelegalni

Češko prometno ministrstvo pa je izdalo opozorilo pri nakupu vinjet. Svetujejo uporabo uradnega spletnega prodajnega kanala njihovega upravljalca avtocest (www.edalnice.cz). Enako zanesljivi so tudi nakupi neposredno na državni meji, na njihovih poštah in nekaterih bencinskih črpalkah.

Na spletu so se namreč pojavili trgovci, ki vinjeto sicer prodajo po uradnih cenah, a ob tem zaračunajo še dodatne stroške obdelave. Prav tako pa na neprevidne voznike prežijo tudi spletni prodajalci, ki vinjeto ponujajo po ceni višji od uradne. Češko prometno ministrstvo opozarja, da je to nelegalno in da so proti tem organizacijam že sprožili pravne postopke.