Jutri poteče vinjeta pol milijona Slovencem: kako preveriti njeno veljavnost

V zadnjem mesecu se je največ voznikov osebnih vozil največkrat vprašalo, do kdaj jim velja vinjeta za vožnjo po slovenskih avtocestah. Večina je namreč izgubila potrdilo o plačilu, na katerem je zapisan tudi datum nakupa letne vinjete. Veljavnost letnih elektronskih vinjet je namreč po lanskemu letu vezana na datum nakupa in omogoča njihovo uporabo vse leto. Ker pa so v preteklosti navadne vinjete potekle konec januarja, v teh dneh številne lastnike še vedno čaka nakup.

Elektronsko vinjeto je mogoče kupiti neposredno pri Darsu ali pa pri posrednikih, zato obstaja več načinov, kako preveriti njeno veljavnost. Čeprav je veljavnost omejena na eno leto, šest mesecev ali en mesec, je način preverjanja enak. Najlažji je seveda nakup prek Darsove spletne strani, kjer imamo uporabniško ime in se nam ob prijavi izpiše tudi veljavnost elektronske vinjete.

Ob fizičnem nakupu je vse skupaj nekoliko težje

Preprost pregled veljavnosti elektronske vinjete je onemogočen zaradi odredbe informacijskega pooblaščenca v inšpekcijskem avtocest Foto: STA nem postopku. Ta način je omogočal, da je uporabnik zgolj vpisal registrsko številko in preveril veljavnost vinjete. Če lastnik avta ne najde potrdila o nakupu in vinjete ni kupil prek spleta, lahko veljavnost svoje vinjete najlažje preveri s ponovnim nakupom elektronske vinjete.

Če imamo zgolj registrsko številko, na portalu https://evinjeta.dars.si začnemo postopek nakupa nove vinjete. Če veljavnost vinjete še ni potekla, vam sistem samodejno priporoči, da se veljavnost nove vinjete aktivira šele takrat, ko poteče veljavnost stare. Tako vam sistem razkrije, ali vam vinjeta še velja, vi pa na podlagi tega prilagodite časovni nakup nove letne, šestmesečne ali mesečne vinjete.

1. februarja poteče veljavnost več kot pol milijona vinjet

Februarja po podatkih Darsa poteče veljavnost okoli 542 tisoč letnih e-vinjet za osebna vozila in kombije. Lani je Dars prodal skoraj 30 odstotkov več letnih vinjet kot leta 2020, z njimi se je opremilo skoraj 964 tisoč vozil. Podobno rast so beležili pri mesečnih vinjetah, medtem ko je bilo prodanih več kot 4,55 milijona tedenskih vinjet, kar pomeni 14 odstotkov več kot leto prej. Tedenskih so, tudi v preteklih letih, največ pokupili tujci. To lahko pojasni skoraj polovični upad prodaje tedenskih vinjet leta 2020, ko je pandemija oklestila število tujcev na naših avtocestah.