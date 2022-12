Sistem za nadzorovanje e-vinjet deluje brezhibno, razen ko ... #video

Minilo je eno leto, odkar za vožnjo po naših avtocestah in hitrih cestah potrebujemo elektronsko vinjeto. Prodaja teh je do konca letošnjega oktobra v Darsovo blagajno prinesla dobrih 210 milijonov evrov. Če nas je še nedolgo tega na vinjete spominjalo praskanje starih in lepljenje novih na vetrobranska stekla, se nam zdaj postavljata vprašanji, ali smo e-vinjeto kupili za svojo registrsko tablico in do kdaj sploh velja?

Prvega decembra lani smo za vožnjo po avtocestah in hitrih cestah prvič lahko kupili e-vinjete. Tako so na Darsu samo decembra lani prodali skoraj 73 tisoč letnih e-vinjet. Prvi dan celo nekaj več kot šest tisoč. Z uvedbo novih kompleksnih sistemov pride tudi do novih težav.

Težave nastopijo, ko uporabnik vpiše napačno registrsko številko

Direktorica področja cestninjenje na Darsu Branka Videtič je dejala, da je bil sistem zelo dobro zastavljen in da z njim ni nobenih težav. "Večina uporabnikov, ki je pri nakupu vnesla pravilno registrsko številko, nima nobene težave. Težave nastopijo, ko uporabnik kupi vinjeto za napačno registrsko številko," je izpostavila.

Elektronske vinjete je še vedno mogoče kupiti na klasičnih prodajnih mestih, pa tudi preko spletne strani. A pri nakupu bodite previdni. Če se kljub vsemu zmotite, lahko vinjeto, kupljeno za napačno registrsko številko, preden postane veljavna, popravite na prodajnem mestu ali spletni strani. "Če vinjeta že začne veljati, svetujem, da pokličete v naš klicni center," pravi Videtičeva.

Na Darsu svetujejo nakup e-vinjete prek spleta

Ko kupujete e-vinjeto, shranite potrditveno elektronsko pošto ali potrdilo, ki ste ga dobili pri fizičnem nakupu, na katerem je napisan točen datum, od kdaj do kdaj vinjeta velja. "Vsi tisti uporabniki, ki so potrdilo založili, lahko v naši spletni aplikaciji oz. spletni trgovini kupijo vinjeto in ko bodo vnesli registrsko oznako se bo izpisalo, do kdaj za to vozilo vinjeta še velja. Se pravi, ni nobenih finančnih posledic," je pojasnila direktorica.

Ko se odločite za nakup, bodite zares prepričani v točnost podatkov, saj bi sicer lahko vinjeto kupili tudi komu drugemu in to ugotovili več mesecev pozneje. Na Darsu svetujejo nakup prek spleta: "Če se bodo uporabniki registrirali v spletni trgovini, se bodo lahko naročili na obveščanje o poteku veljavnosti vinjete." Na Darsu povečano prodajo e-vinjet sicer pripisujejo temu, da se ljudje zavedajo, da je s tem sistemom mogoč boljši nadzor kršitev. Cene elektronskih vinjet sicer ostajajo nespremenjene.