Zelena oaza na Krvavcu odprla vrata številnim dogodivščinam #video

Obilica snega in najdaljša smučarska sezona sta poskrbeli, da je morala poletna sezona na Krvavcu čisto malo počakati na veličastni zagon in odprtje. Ob koncu tedna lahko pred vročinskim valom pobegnete v višave, kjer vas pričakujejo s plažo, Bike Parkom z več kot 30 kilometri razgibanih in označenih kolesarskih prog, pustolovskim parkom ter s progami za adrenalinske spuste z gorskimi gokarti in tubami. Krvavška naravna idila pa je idealna tudi za vse pohodnike in sprehajalce.