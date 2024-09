Zaradi nadaljevanja vzdrževalnih del, ki potekajo od sredine avgusta, so za naslednje tri konce tedna načrtovani nadomestni prevozi na gorenjski progi. Ob tem bo 6., 9. in 19. septembra nadomestni prevoz organiziran tudi na kamniški progi med postajama Šiška in Črnuče. Zadnji celoten teden v septembru bodo nadomestni prevozi še na zasavski progi.

Ker se tudi v septembru nadaljujejo nujno potrebna vzdrževalna dela, ki bodo gorenjsko progo usposobila za varno vožnjo do načrtovane celovite nadgradnje, bodo od 6. do 9. septembra in za konce tedna 14. in 15. ter 21. in 22. septembra za nekatere vlake organiziran nadomestni prevozi z avtobusi po prilagojenem voznem redu. Nadomestni prevozi so načrtovani večinoma zunaj konic ter ob sobotah in nedeljah, so sporočili iz Slovenskih železnic (SŽ).

Kdaj in kje z avtobusom?

GORENJSKA PROGA

V petek, 6. septembra, bo nadomestni prevoz organiziran namesto dveh večernih vlakov na delu proge med postajama Ljubljana in Ljubljana Vižmarje .

. V soboto in nedeljo, 7. in 8. septembra, bo nadomestni prevoz organiziran na odseku Ljubljana-Kranj za 13 vlakov, ki vozijo zjutraj, dopoldne in popoldne. Ostalih 16 vlakov v soboto oz. 17 vlakov v nedeljo bo vozilo.

za 13 vlakov, ki vozijo zjutraj, dopoldne in popoldne. Ostalih 16 vlakov v soboto oz. 17 vlakov v nedeljo bo vozilo. V ponedeljek, 9. septembra, je načrtovan nadomestni prevoz med Ljubljano in Kranjem za vse jutranje in dopoldanske vlake ter za dva večerna vlaka na odseku Ljubljana-Ljubljana Vižmarje .

za vse jutranje in dopoldanske vlake ter za dva večerna vlaka na odseku . V soboto, 14. septembra, bo nadomestni prevoz organiziran za mednarodne vlake na odseku Ljubljana-Kranj, ter za lokalne in regionalne potniške vlake na odseku Ljubljana-Ljubljana Vižmarje . Skupno bo tako veljal za 13 vlakov, ki vozijo zjutraj, dopoldne in popoldne. Ostalih 16 vlakov bo vozilo.

ter za lokalne in regionalne potniške vlake na odseku . Skupno bo tako veljal za 13 vlakov, ki vozijo zjutraj, dopoldne in popoldne. Ostalih 16 vlakov bo vozilo. V nedeljo, 15. septembra, bo nadomestni prevoz med Ljubljano in Kranjem organiziran za 12 vlakov, ki vozijo zjutraj, dopoldne in popoldne. Ostalih 18 vlakov bo vozilo.

organiziran za 12 vlakov, ki vozijo zjutraj, dopoldne in popoldne. Ostalih 18 vlakov bo vozilo. V soboto, 21. septembra, je nadomestni prevoz načrtovan na progi Ljubljana-Škofja Loka za šest vlakov. Ostalih 23 vlakov bo vozilo. V nedeljo, 22. septembra, pa bo nadomestni prevoz organiziran na odseku Ljubljana-Kranj za 12 vlakov, ki vozijo zjutraj, dopoldne in popoldne. Ostalih 18 vlakov bo vozilo.

KAMNIŠKA PROGA

Vzdrževalna dela so potrebna tudi na kamniški progi na območju Ljubljane. Tako bo 6., 9. in 19. septembra med postajama Ljubljana Šiška in Ljubljana Črnuče za nekatere vlake zunaj prometnih konic organiziran nadomestni avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu.

Nadomestne prevoze bodo izvajali na Ljubljanskem potniškem prometu (LPP), in sicer bo avtobus, ki zdaj začasno povezuje osrednjo ljubljansko železniško postajo in postajo Ljubljana Šiška podaljšal pot do Črnuč, so pojasnili na SŽ.

V petek, 6. septembra, bo nadomestni prevoz organiziran namesto dveh večernih vlakov, v ponedeljek, 9. septembra, za 17 vlakov, ki imajo začetno ali končno postajo Ljubljana Šiška , medtem ko bo ostalih 30 vlakov vozilo.

, medtem ko bo ostalih 30 vlakov vozilo. V četrtek, 19. septembra, pa je nadomestni prevoz načrtovan namesto osmih jutranjih in dopoldanskih vlakov.

ZASAVSKA PROGA

Proti koncu meseca, natančneje od 23. do 27. septembra, pa bo zaradi vzdrževalnih del na zasavski progi med Ljubljano in Litijo organiziran nadomestni prevoz namesto 20 vlakov. Ostalih 46 vlakov bo vozilo.

Za potovanja iz Ljubljane proti Litiji in naprej sicer po opozorilih SŽ velja pozornost pri izbiri ustreznega nadomestnega prevoza, saj več avtobusov na isti relaciji nadomešča posamezni vlak. Nadomestni avtobusi z zagotovljeno zvezo za nadaljnjo potovanje z vlakom iz Litije v smeri Zidanega Mosta in naprej proti Štajerski ter Posavju so dodatno označeni v voznem redu nadomestnega prevoza. Potniki naj po priporočilu SŽ obvezno preverijo tudi začasne postanke nadomestnih avtobusnih prevozov na levem bregu Save v okviru postajališča Laze.

