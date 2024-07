Zaradi investicijskih in vzdrževalnih del zamude in nadomestni prevozi na SŽ #video

Na Slovenskih železnicah (SŽ) v poletnih mesecih izvajajo obsežna investicijska in vzdrževalna dela, zaradi česar bo vse do začetka septembra prihajalo do zamud, počasnejših voženj mimo delovišč in nadomestnih prevozov. Pristojni ob tem upajo, da bo na račun izvedbe teh del promet v jesenskih mesecih stekel čim bolj nemoteno.

Kot je v današnji izjavi za medije v Ljubljani pojasnil direktor SŽ-Infrastrukture Matjaž Kranjc, so veliko del na železnicah skoncentrirali na čas poletnih mesecev, da bi bile ovire za potnike čim sprejemljivejše.

Trenutno na javni železniški infrastrukturi pod okriljem direkcije za infrastrukturo izvajajo štiri večje investicije. Med njimi je Krajnc spomnil na gradnjo podvoza na železniški postaji Ponikva, nadgradnji železniških postaj Litija in Nova Gorica ter nadaljevanje gradbenih del za nadvoz na Dunajski cesti v Ljubljani.

Medtem ko zaradi prvih projektov v Litiji in Ponikvi večjih ovir na železniških tirih trenutno ni, pa zaradi nadgradnje železniške postaje v Novi Gorici glavnino ovir pričakujejo med 16. in 22. avgustom, ko bo zaprt odsek proti Anhovem, ter med 27. in 31. avgustom, ko je predvidena popolna zapora odseka proti Prvačini. V obeh terminih bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

V avgustu tri obsežnejša vzdrževalna dela

V avgustu bodo na SŽ-Infrastrukturi izvajali tudi tri obsežnejša vzdrževalna dela: na gorenjski progi na odseku med ljubljansko Šiško in Kranjem bo popolna zapora med 19. avgustom in 1. septembrom, 24. in 25. avgusta pa bo zaprt tudi odsek med Kranjem in Jesenicami do predora Karavanke. Trije konci tedna bodo zapore v avgustu in septembru zaradi izgradnje novega opornega zidu med Zagorjem in Savo. Na progi med Pivko in Gornjim Ležečim pa bodo ves avgust izvajali sanacijo predorov in obokov, zaradi česar načrtujejo neprekinjeno zaporo enega tira.

"To je zdaj glavnina del, na omrežju pa imamo tudi kar nekaj drugih ovir, veliko požarno ogroženost, kjer so omejitve počasne vožnje predvsem na odseku med Divačo in Koprom ter med Sežano in Prvačino, kar dodatno povzroča še kakšno minuto zamude," je še izpostavil Kranjc.

Spremenjen vozni red in nadomestni avtobusi

Našteta investicijska in vzdrževalna dela pa zahtevajo tudi prilagoditve organizacije potniškega prometa. Po besedah direktorice SŽ-Potniški promet Darje Kocjan je trenutno poleg spremenjenega voznega reda na primorski progi največ nadomestnih avtobusnih prevozov med Ljubljano in Litijo. Zapora bo trajala ves mesec julij in še tri dneve v avgustu, je dodala.

Kocjanova je še posebej izpostavila spremenjen režim zaradi daljše zapore med Ljubljano in Kranjem med avgustom in začetkom septembra. Vse železniške povezave bodo nadomeščali z avtobusnimi prevozi, spremembe pa bodo tudi pri prevozih z mednarodnimi vlaki. Zaradi del na progi med Pivko in Gornjim Ležečim pa bodo poleg nadomestnega avtobusnega prevoza izvajali tudi prilagojen vozni red in združevanje vlakov.

Do najbolj svežih in relevantnih informacij o voznih redih vlakov lahko potniki po besedah Kocjanove trenutno pridejo prek prenovljene spletne strani SŽ, kjer so ob pogledu na konkretno povezavo objavljene tudi informacije o različnih posebnostih, kot so morebitna ureditev nadomestnega avtobusnega prevoza in predvidene zamude.