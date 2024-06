Pogosti piski na gradbišču železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto v Ljubljani so posledica posameznikov, ki nedovoljeno prečkajo progo ob gradbišču, in potnikov, ki se zadržujejo zunaj njim namenjenih območij, pojasnjujejo pri Slovenskih železnicah. Sprejeli so ukrepe, s katerimi upajo, da bo potreb po tovrstnem piskanju vsaj v nočnem času manj.

Eno od številnih gradbišč na slovenski železniški infrastrukturi je tudi v Ljubljani, kjer nastaja nov potniški center. Na tem gradbišču je trenutno eden izmed večjih korakov gradnja novega in večjega železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto.

Nekateri se ne zmenijo niti za lastno varnost

Zaradi zagotavljanja varnosti vseh udeležencev v prometu in delavcev na gradbišču je izjemnega pomena, da se potniki zadržujejo le na varnih območjih, ki so zanje predvidena, in da nasploh ne prečkajo proge zunaj predvidenih prehodov.

Žal pa ni malo posameznikov, ki se za te varnostne ukrepe ne zmenijo. Ko jih strojevodje zagledajo tam, kjer ne bi smeli biti, jih morajo na prihajajoči vlak opozoriti s piskanjem, to pa je v gosto naseljenem okolju, kot je ljubljansko mestno središče, zelo moteče.

Varnostne ograje nekateri hitreje umikajo, kot jih izvajalci lahko popravijo

Na Slovenskih železnicah se zavedajo, da so neizogibni gradbiščni hrup in opozorilni piski zaradi neprimernega ravnanja posameznikov moteči, zlasti v mirnejšem nočnem času, zato so postavili ograje, ki preprečujejo nevarna prečkanja proge in dostop do gradbišča.

Žal pa niti to nekaterih ne odvrne, saj jih nekateri, ki lovijo nevarne bližnjice, hitreje odstranjujejo ali poškodujejo, kot jih izvajalci utegnejo popraviti. Takšno ravnanje ni le neposredno ogrožanje lastne varnosti in povzročanje nepotrebnega hrupa zaradi nujnih opozorilnih piskov, temveč tudi oviranje del, saj delavci dragocen čas porabljajo za večkratna popravila ograj.

V nočnem času bo gradbišče mirovalo

Od nedelje, 16. junija, pa bi med 19. uro in 7. uro naslednjega dne opozorilnih piskov moralo biti veliko manj, saj v nočnem času gradbenih del na železniški infrastrukturi v Ljubljani ne bodo izvajali.

Gradbišče nad Dunajsko cesto v Ljubljani Foto: Bojan Puhek

Opozorilni piski bodo tako potrebni samo še za tiste neodgovorne posameznike, ki bodo vztrajali pri prečkanju proge zunaj predvidenih prehodov, pojasnjujejo na Slovenskih železnicah.

Malo potrpljenja za veliko prednosti

Zaradi večjega števila aktivnih gradbišč po vsej državi se potniki na slovenskem železniškem omrežju soočajo s pogostejšimi in včasih večjimi zamudami ter nadomestnimi avtobusnimi prevozi.

Slovenske železnice zato potnike prosijo za potrpljenje in razumevanje, saj bodo končana dela potnikom prinesla boljšo storitev in več udobja, koristi pa vidijo ne le v izboljšanju kakovosti življenja vseh posameznikov, temveč tudi v spodbujanju gospodarske rasti.