V sklopu prizadevanj za povečanje varnosti na železniških prehodih v tem mesecu poteka preventivni nadzor nad nepravilnim prečkanjem železniške proge, so sporočili s Slovenskih železnic. Po zakonu o varnosti v železniškem prometu je predvidena globa za prepovedano prečkanje proge 400 evrov. Preventivna akcija bo trajala od danes do 21. avgusta.

Kot so navedli, je namen preventivnega nadzora, v katerem sodelujejo z republiškim inšpektoratom za železniški promet in policijo, ozaveščanje javnosti o nevarnostih nepravilnega prečkanja železniške proge, zmanjšanje števila nesreč in povečanje varnosti. Po ocenah Mednarodne železniške zveze je na svetu več kot pol milijona železniških prehodov, od tega jih je nekaj več kot 20 odstotkov v EU.

Skoraj tretjina vseh železniških nesreč v Evropi in drugod po svetu so nesreče s smrtnimi izidi na železniških prehodih. Če k temu dodamo še nedovoljeno zadrževanje na železniških tirih in njihovo nepravilno prečkanje, se število povzpne na več kot 90 odstotkov vseh železniških nesreč, so navedli pri Slovenskih železnicah.

Globa za prepovedano prečkanje proge 400 evrov

Nepravilno prečkanje proge je smrtno nevarno, zato je nujno, da se vsi udeleženci v prometu zavedajo tveganja in dosledno upoštevajo prometne predpise. Hoja po železniški progi pa ni zgolj smrtno nevarna, ampak je tudi nelegalna. Po zakonu o varnosti v železniškem prometu je predvidena globa za prepovedano prečkanje proge, ki jo izreka republiški inšpektorat, 400 evrov.

Med nadzorom bodo predstavniki Slovenskih železnic, republiškega inšpektorata za železniški promet in policije izvajali poostrene kontrole na najbolj kritičnih železniških prehodih in mestih, kjer se dogajajo prekrški. Poleg nadzora bodo potekale tudi informativne aktivnosti, ko bodo mimoidoče opozarjali na pravilno obnašanje v bližini železniških prog.

Pri železnicah vse udeležence v prometu pozivajo, da železniško progo prečkajo na označenih mestih, se pred prečkanjem proge prepričajo, da ni prihajajočih vlakov, na železniških prehodih dosledno upoštevajo signalizacije in varnostne naprave, ne hodijo po železniških tirih in med prečkanjem ne uporabljajo slušalk ali mobilnih telefonov. Po njihovih navedbah je veliko nesreč možno preprečiti, zato je treba spoštovati prometno signalizacijo in varno prečkati železniško progo, kjer in ko je to dovoljeno.