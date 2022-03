Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj zvečer so bili policisti Policijske postaje Žalec obveščeni o požaru stanovanjske hiše v Petrovčah. V požaru sta popolnoma zgorela ostrešje in mansardni del stanovanjske hiše.

Kot so navedli v sporočilu za javnost, je zagorelo v ostrešju stanovanjske hiše. V požaru sta bila popolnoma uničena ostrešje in mansardni del stanovanjske hiše. Zaradi odstranjevanja posledic požara tudi preostali del hiše ni primeren za bivanje.

Foto: Gasilska zveza Žalec Po prejemu informacije o dogodku so bila aktivirana Prostovoljna gasilska društva Dobriša vas − Petrovče, Drešinja vas, Levec, Žalec in Griže.

V intervenciji je sodelovalo 47 gasilcev z 11 gasilskimi vozili, so še dodali. Tudi čez noč je na požarišču ostala požarna straža, danes pa so gasilci nadaljevali z zasilnim prekrivanjem ostrešja in zaščito pred možnimi padavinami.