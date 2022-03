Gasilci se še vedno borijo z ognjenimi zublji nad Preddvorom

V okolici Preddvora še vedno gori v naravnem okolju. Večje žarišče je trenutno na območju izletniške točke in pobočja hriba Baba. Ogenj je enako kot včeraj razdeljen na levo in desno stran in se še vedno širi. Lokacijsko je požar še vedno nad naseljem, zato stanovanjski objekti trenutno niso ogroženi. Evakuacija prebivalcev za zdaj ni bila potrebna, so sporočili s Policijske uprave Kranj.