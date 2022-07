Za več kot 50 kilometrov na uro prekoračil dovoljeno hitrost

Policisti so v petek v Paki pri Velenju odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo vozniku osebnega avtomobila, ki je pri omejitvi hitrosti 50 kilometrov na uro vozil 101 kilometer na uro. Zoper kršitelja bodo na sodišče podali obdolžilni predlog, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Po navedbah policije je predpisana sankcija za naveden prekršek 1.200 evrov globe in 18 kazenskih točk. Ob tem policisti opozarjajo, da je hitrost eden glavnih vzrokov za nastanek hujših prometnih nesreč, in pozivajo voznike, da na cestah prilagodijo hitrost prometnim pravilom in trenutnim razmeram.

Policisti so pretekli konec tedna obravnavali tudi več kršitev zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Ustavili so sedem močno alkoholiziranih voznikov, pri katerih je bila najnižja ugotovljena stopnja alkohola v krvi 1,2, najvišja pa 2,2 promila. Šestim voznikom so zasegli vozilo, enega pa so pridržali do streznitve.