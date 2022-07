Huda prometna nesreča: voznik tovornjaka trčil v motorista

Policisti Policijske postaje Maribor so obravnavali prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami. 39-letni voznik tovornega vozila je začel prehitevati pred seboj vozeče tovorno vozilo, vendar se pred prehitevanjem ni prepričal, ali lahko to stori varno. V tistem trenutku je v isti smeri vožnje pravilno že prehiteval 37-letni motorist. Voznik tovornega vozila je trčil v motorista. Ta je padel in se hudo telesno poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v UKC Maribor.

Zoper 39-letnega voznika tovornega vozila bodo policisti podali kazensko ovadbo, so še sporočili s Policijske uprave Maribor.