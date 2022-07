Policija išče neznana moška, ki sta v središču Ljubljane grozila z nožem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek okoli pol šeste ure zjutraj so ljubljanske policijske obvestili o ropu v središču Ljubljane. Po do zdaj znanih podatkih sta neznana storilca pristopila k oškodovancu, ki je sedel v osebnem vozilu, in mu grozila z nožem, da mora zapustiti osebno vozilo.