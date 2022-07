Moški, ki je v središču Ljubljane oropal trgovino, je na begu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da se je v trgovini z nakitom na Trubarjevi cesti v središču Ljubljane okoli pol 9. ure zjutraj zgodil neoborožen rop.

Rop zlatarne v centru Ljubljane 😱 pic.twitter.com/SWb9gg4vXl — Blaž Tomažin Bolcar (@bolcarius) July 14, 2022

Po do zdaj znanih podatkih je neznani storilec vstopil v trgovino, zagrozil prodajalki in od nje zahteval denar.

Osumljenec je pobegnil v smeri Ljubljanice

V ropu ni bil poškodovan nihče. Prav tako še ni znano, kaj je osumljenec odtujil, saj policisti o dogodku še zbirajo obvestila.

Osumljeni moški, visok od 180 do 190 centimetrov, je bil oblečen v srajco z dolgimi rokavi in dolge modre kavbojke, nosil pa je črne rokavice, bele superge, črn nahrbtnik, bel slamnik s črnim robom in črna očala. Peš je pobegnil v smeri Ljubljanice.

Vse, ki bi kaj vedeli o dogodku, pozivajo, da o tem obvestite policijo na številko 113.