Za učni uspeh ni ključna pridnost, ampak naši geni

Različni genski zapisi so po novi raziskavi odgovorni za to, kako dobro se bodo otroci znašli v teku izobraževanja. Foto: Thinkstock

Pri razvoju otroških sposobnosti za učenje odločilne vloge ne nosijo učne navade in pridnost, temveč geni, ki pomembno vplivajo na sposobnost pomnjenja in dojemanja učne snovi skozi celotno izobraževanje, je pokazala britanska raziskava. Za naše učne uspehe naj bi bili odgovorni v kar 70 odstotkih.

Ob začetku novega šolskega leta se številnim staršem porajajo vprašanja, kako bi svojemu otroku pomagali pri izpolnjevanju šolskih obveznosti, zmanjšanju stresa ob hitrem učnem tempu ali ga zgolj motivirali v ključnih trenutkih. Zadnja raziskava je pokazala, da so našteti dejavniki le peščica tistih, ki pripomorejo k boljšemu učenju. Ključno vlogo naj bi imeli geni, pišejo tuji mediji.

Geni vplivajo na uspešnost pri šolskih predmetih

Otroci se v zmožnostih pomnjenja razlikujejo že v začetnih razredih svojega izobraževanja. Britanski raziskovalci so pri svojih študijah opažali razlike med otroki, ki naj bi bile plod različnih genskih zasnov.

Različni genski zapisi so po novih raziskavah odgovorni za to, kako dobro se bodo otroci znašli v obdobju izobraževanja. Različni zapisi DNA naj bi vplivali na razlike v uspešnosti pri različnih predmetih, prav tako pa tudi pri uspešnosti v vseh letih izobraževanja, od osnovne šole do končanja šolanja na fakulteti, navaja BBC.

Raziskava temeljila na dvojčkih v šolskem sistemu

Vpliv genov in njihove vloge pri večletnem izobraževanju je dolgo ostajal uganka. K premiku v zavedanju skritih dejavnikov, ki vplivajo na učni uspeh otroka, je pripomogla študija, ki se je osredotočila na genske zapise dvojčkov. Med več kot šest tisoč pari dvojčkov v Veliki Britaniji je analizirala njihove učne dosežke in ocene z različnih področij v časovnem razponu obveznega izobraževanja.

Raziskava je pokazala, da so otroci, ki so dobre rezultate dosegali že v osnovni šoli, z enako uspešnostjo nadaljevali tudi do končanih izpitov ob koncu srednje šole. Takrat zaključijo svoje obvezno šolanje, otroci pa so v tistem obdobju stari 16 let.

Raziskovalci so se v skupini otrok odločili za primere z dvojčki, saj naj bi bili ravno ti primerni za relevantne rezultate, iz katerih so lahko prišli do deleža, ki je gensko odgovoren za šolsko uspešnost. Pri tem so bili pozorni na enojajčne dvojčke, ki si delijo tudi enake gene, medtem ko so pri dvojajčnih dvojčkih upoštevali njihovo polovico enakih genov, polovico pa različnih, piše BBC.

Genska zasnova vpliva na učni uspeh v kar 70 odstotkih

Raziskovalci so v raziskavi pojasnili, zakaj so se odločili, da bodo spremljali dvojčke.

Povedali so, da v primeru, da so tako enojajčni kot tudi dvojajčni dvojčki v enakem procesu izobraževanja in delujejo pod enakimi šolskimi standardi in zahtevami, lahko kot raziskovalci zabeležijo odstopanja, ki nastanejo zaradi vpliva genske zasnove in ocenijo, v kolikšni meri se je podedovala določena lastnost, ki pripomore pri učenju.

Po zadnjih raziskavah je šolska uspešnost v kar 70 odstotkih odvisna od genske zasnove.

Raziskava je pokazala, da je šolska uspešnost v kar 70 odstotkih odvisna od genske zasnove, medtem ko preostalih 25 odstotkov predstavlja vpliv okolja, v katerem so dvojčki odraščali, prav tako tudi izbira enake šole in odraščanje v isti družini. Zadnjih pet odstotkov naj bi po zadnjih raziskavah pripadalo vlogi različnih učiteljev v procesu izobraževanja in drugih dejavnikov, ki niso povezani z okoljem doma in izobraževanja.

Genska raziskava pomembna v učni pomoči otrokom

Raziskovalci za prihodnost predvidevajo, da bodo zaradi vpliva genov in okolja, ki so odgovorni za boljšo ali manjšo uspešnost v učnem procesu, že v najzgodnejših letih znali ponuditi ustrezno in strokovno pomoč na tistem področju, kjer ima otrok genske zasnove, zaradi katerih bo na določenem učnem področju šibkejši in slabši.

V bližnji prihodnosti bodo DNA-teste uporabili za identificiranja genetskih tveganj za bralne in druge učne težave. Tako bodo najmlajšim že ob vstopu v šolskim sistem ponudili ustrezno dopolnilno in strokovno učno pomoč, kar jim bo pomagalo, da bodo v procesu šolanja postali bolj uspešni učenci, kot če svojih učnih pomanjkljivosti ne bi odkrili dovolj zgodaj.