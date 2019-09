Za Krisa zbrana že skoraj dva milijona evrov

Skoraj nam je že uspelo priti do magičnega zneska 2,3 milijona evrov, ki ju Kris potrebuje za zdravljenje v Ameriki. Sinoči je Društvo Palčica pomagalčica in dobrodelni škratki, prek katerega poteka akcija, prek svojega Facebook profila sporočilo veselo novico, da smo zbrali že skoraj 2 milijona evrov.

Zdi se, da te dni vsa Slovenija diha zgolj za dve stvari: za nocojšnje finale v odbojki in za akcijo za malega Krisa, ki se je rodil z redko gensko boleznijo spinalno mišično atrofijo

In kot že nekaj krat do zdaj, je tudi tokrat Slovenija stopila skupaj ter pokazala, da smo srčni in solidarni narod. Posamezniki, organizacije, podjetja, celo mali otroci so pristopili k akciji v želji, da Kris čim prej prejme odmerek novega, revolucionarnega zdravila, ki je za zdaj na voljo zgolj v ZDA. Dečku se namreč mudi, kot smo že poročali – da bi zdravilo imelo želeni učinek, ga mora prejeti pred dopolnjenim drugim letom starosti in Kris bo drugo svečko pihal čez štiri mesece.

Tako smo v zadnjem tednu Slovenci prek dobrodelnih dražb, dobrodelnih dogodkov, pošiljanja SMS sporočil in nakazovanja denarja na TRR Društva Palčica pomagalčica in dobrodelni škratki uspeli za Krisa zbrati že skoraj dva milijona evrov, so sinoči na svoji Facebook strani sporočili iz omenjenega društva.

Čisto malo torej še manjka, da bo vseslovenska akcija, s katero želimo pomagati Krisu, dosegla svoj cilj. Če želite pomagati tudi vi, lahko to še vedno storite na enega od dveh načinov:

1. na TRR društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, ki vodi akcijo za Krisa, lahko nakažete želeni znesek: TRR SI56 0510 0801 6627 635 (sklic: NRC ali 99, namen: ZA KRISA),



2. pošljete SMS-sporočilo KRIS5 na 1919, s čimer darujete 5 evrov.

