Krisova starša: Hvala vsem Slovenkam in Slovencem

Gregor in Nina Bezenšek, starša pokojnega Viljema Julijana, ki je pred štirimi meseci izgubil bitko z redko genetsko boleznijo, sta uvodoma poudarila, da zdravila za njunega otroka žal ni bilo na voljo, zato je umrl. Če bi zdravilo obstajalo, bi naredila karkoli, da bi njun sin lahko živel. Verjameta, da je njun sin navdih za druge malčke, ki se borijo z redkimi boleznimi.

Krisova starša sta se Slovenkam in Slovencem zahvalila za pomoč

Ko gre za 19-mesečnega Krisa, katerega zgodba je v zadnjih dneh ganila vso Slovenijo, sta Bezenškova poudarila, da verjameta, da bo malček na koncu dobil bitko z zahrtbtno boleznijo. Na novinarski konferenci sta bila prisotna tudi Krisova starša, ki sta od sklada Viljema Julijana prejela pet tisoč evrov donacije. Vsem Slovenkam in Slovencem sta se ob tem iskreno zahvalila za pomoč pri zbiranju sredstev za Krisa.

Na novinarski konferenci so govorili tudi o širši problematiki nedostopnosti do zdravil v tovrstnih primerih in dali pobudo državnim ter evropskim institucijam, da to problematiko uredijo v najkrajšem možnem času. Poudarili so, da na svetu obstaja osem tisoč redkih bolezni. Doslej je v stik z društvom Viljem Julijan stopilo okoli sto slovenskih staršev, ki imajo otroke z redkimi boleznimi.

V društvu predlagajo ustanovitev sklada oziroma centra za zdravljenje redkih bolezni, ki bo zdravnikom in staršem nudilo ustrezno podporo pri zdravljenju.