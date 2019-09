Akcija za Krisa: na pomoč priskočila tudi Dončić in Rossi

Zdi se, da te dni Slovenija diha le za dve stvari – za odbojko in za akcijo, s katero želimo pomagati malemu Krisu, da pride do revolucionarnega zdravila v Ameriki, ki stane več kot dva milijona evrov. Akcija je segla tudi zunaj slovenskih meja, podprli pa so jo številni znani estradniki in športniki. Celo Valentino Rossi želi pomagati.

Krisu lahko še vedno pomagate tudi vi:



1. na TRR društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, ki vodi akcijo za Krisa, lahko nakažete želeni znesek: TRR SI56 0510 0801 6627 635 (sklic: NRC ali 99, namen: ZA KRISA),



2. pošljete SMS-sporočilo KRIS5 na 1919, s čimer darujete 5 evrov.

Foto: osebni arhiv

Ne le darovanje denarja na TRR omenjenega društva in pošiljanje SMS-sporočil KRIS5 na 1919, na družbenih omrežjih potekajo mnoge dobrodelne dražbe produktov, s katerimi želijo ljudje pomagati Krisu. Prodajajo se podpisani dresi športnikov, umetnine, unikatno sešita oblačila, unikatno narejene personificirane knjige, ročno izdelane skodelice z imenom ... Celo vstopnice za sinočnji četrtfinalni odbojkarski spektakel v Stožicah so se dražile z namenom pomagati malemu borcu iz Primorske, ki se je rodil z redko gensko boleznijo spinalno mišično atrofijo. Akcijo so podprli in jo prek družbenih omrežij pomagajo promovirati tudi mnogi znani Slovenci – tako iz sveta športa kot iz sveta zabave.

Na pomoč Krisu tudi otroci

Izdelkov na prodaj ne dajejo le odrasli, ki jim je zgodba segla do srca, temveč tudi otroci. Na Facebook strani Palčice Pomagalčice in dobrodelnih škratkov je objavljena dražba mladega fanta Vida, ki se je odločil košarkarsko žogo z originalnim podpisom svojega idola Gorana Dragića prodati, da pomaga malemu Krisu.

Za malega Krisa gre!💪🍀🤝 Naš Vid se je odločil, da bo na dražbo dal košarkarsko žogo s podpisom Gorana Dragića🏀🏀🏀 Dražba traja do 30.9. do 24.00! Tisti, ki bo ponudil največ, bo poslal dokazilo o izvršenem nakazilu na račun društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki. Žogo pa bo prejel od Vida. Izklicna cena za košarkarsko žogo s podpisom Gorana Dragića je 100€. Znesek višajte v komentarjih pod to objavo🙏🏻 Prosim delite objavo, da doseže čim več ljudi. 🌟🌟🌟 #palcicapomagalcica #kris Objavil/a Nina Kos Čeplak dne Četrtek, 26. september 2019

K akciji pristopil tudi Valentino Rossi

Na pomoč Krisu so pristopila tudi mnoga slovenska podjetja, zgodba pa je segla tudi zunaj slovenskih meja. Primorske novice pišejo, da je za Krisa prek uradnega predstavnika slovenskega fan kluba Valentina Rossija Jurčka Dolenca izvedel italijanski motociklistični dirkač Valentino Rossi. Dolenc je poklical Rossijevega tesnega sodelavca Flavia Fratesija, ki je Rossija seznanil s situacijo Krisa in z akcijo, ki poteka v Sloveniji. Rossi je nato podpisal kapo, majico, nahrbtnik, šal in še nekaj drugih stvari, ki jih bo fan klub dal na dražbo, izkupiček pa bodo namenili za Krisovo zdravljenje, je Dolenc pojasnil za Primorske novice.

Sicer pa Slovenci, ki živijo v tujini, prav tako objavljajo pozive, naj tudi njihovi sodržavljani v državah, kjer so, pomagajo s prostovoljnimi donacijami. Začeli so se vrstiti tudi mnogi dobrodelni dogodki in koncerti za dečka, prostovoljne prispevke je zbiral tudi Sindikat policistov Slovenije.

Foto: Facebook

Danes ob 16. uri bomo na spletnem mediju Siol.net v živo prenašali tiskovno konferenco "Slovenija za Krisa", ki jo organizira Društvo za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan v imenu Gregorja in Nine, staršev Viljema Julijana in ustanoviteljev društva.



Na dogodku bo dečkova mama Ana Jerak spregovorila o situaciji glede Krisove bolezni in možnosti genetskega zdravljenja.

