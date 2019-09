Tudi športniki v en glas: Pomagajmo Krisu

Lep pozdrav😉 Prosim, gremo malo v akcijo, gremo Slovenija 🇸🇮, vsi skupaj, mi to zmoremo za tega majhnega fantčka♥️ Prosim, če vas čimveč deli to mojo objavo, saj bomo tako lažje vse naredili in pomagali💪 19-mesečni Kris iz Kopra se je rodil z redko genetsko boleznijo, spinalno mišično atrofijo tipa 1. Gre za bolezen, zaradi katere telo ne proizvaja potrebne beljakovine, posledica tega pa je odmiranje mišic. Ima najhujšo obliko že omenjene bolezni, v primeru katere mišice, ki so potrebne za hranjenje in dihanje, počasi odmirajo, dokler ne bodo mišice nekega dne povsem odmrle. Pri 6. tednih so mu v izolski bolnišnici opravili pregled in začela se je težka borba. Ni zmožen sedeti sam, ne more hoditi, zato uporablja invalidski voziček in ker ima oslabljen imunski sistem, se z vrstniki skorajda ne sme družiti. Da bi Kris zaživel normalno, pa bi mu lahko pomagala genska terapija (gre za zdravilo zolgensma), ki naj bi pozdravila spinalno mišično atrofijo. Težava nastane, ko je govora o denarju, saj zdravljenje v ZDA stane vrtoglavih 2,3 milijona evrov, ampak do tega trenutka je zbrano okoli 220.000 evrov, gremo naprej, mi to zmoremo🙂 Dodatno omejitev predstavlja tudi dejstvo, da mora Kris omenjeno zdravilo prejeti do dopolnjenega drugega leta starosti. Ker bo deček januarja dopolnil dve leti, to pomeni, da časa ni več veliko. Vsem, ki bi želeli pomagati Krisu, lahko pošljete SMS: KRIS5 na 1919 ali sredstva nakažete na TRR: SI56 0510 0801 6627 635 / Palčica pomagalčica / Namen nakazila: za Krisa. Info: https://bit.ly/2n7KSpr Hvala vsem za pomoč 👏

A post shared by Jakov Fak 🇭🇷 🇸🇮 (@jakov_fak) on Sep 25, 2019 at 8:13am PDT