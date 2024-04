Vremenska napoved: od aprila se bomo poslovili s skoraj poletnimi temperaturami

Muhasti april je letos pokazal svoj pravi obraz. Še sredi meseca smo lahko uživali na skoraj poletnem soncu, padel je tudi slovenski absolutni aprilski temperaturni rekord. Kar neverjetnih 31,8 stopinje Celzija je 14. aprila zabeležila vremenska postaja v Metliki, s čimer je bil za 1,2 stopinje presežen dotedanji aprilski rekord.

A nadpovprečno visokim temperaturam je sledil zelo hiter in celo rekorden padec temperatur. April nam je od takrat pa do danes postregel dve pošiljki snega. A čeprav se morda zdi aprilsko sneženje nekaj posebnega, zgodovinski podatki kažejo, da je to precej običajen pojav. Še posebej izraziti aprilski sneženji sta bili leta 1970, ko je 6. aprila v Hotedršici zapadlo 92 centimetrov snega, leta 1985 pa je konec aprila v Ratečah zapadlo 45 centimetrov snežne odeje.

Do konca tedna se bomo od mraza poslovili

Zaradi hladnih severnih in vzhodnih vetrov se bo mraz v naših krajih zadržal še do jutri, nato bo z jugozahodnikom k nam začel pritekati toplejši zrak. Kljub temu se lahko v petek zjutraj na izpostavljenih mestih še pojavi slana. Povsem drugače bo že čez dan, ko lahko temperature v najtoplejših krajih že presežejo 15 stopinj. Še toplejši bo konec tedna, ko bodo toplejša tudi jutra, še posebej pa se bo segrelo čez dan. V soboto se bodo temperature povzpele do 20, v nedeljo pa še višje, v nižjih delih vzhodne Slovenije celo do okoli 25 stopinj.

Lepo vreme bo prineslo veliko možnosti za sprehode ob morju in opazovanje sončnih zahodov. Na fotografiji Trst. Foto: David Florjančič, Meteoinfo Slovenija

Segrevanje ozračja nad našimi kraji se bo nadaljevalo tudi v prihodnjem tednu. V ponedeljek in torek bi se živo srebro lahko ponekod povzpelo do 26 ali 27 stopinj Celzija.

Otoplitev bo občutna tudi v hribovitem svetu. Na nadmorski višini 1500 metrov bodo temperature od nedelje naprej okoli 15 stopinj Celzija, sneg pa se bo obdržal le v visokogorju.

Slovo od aprila s skoraj poletnimi temperaturami

Od aprila se bomo poslovili podobno, kot smo vanj vstopili – s skoraj poletnimi temperaturami. Trenutni izračuni napovedujejo zelo topel prvi maj. V dneh zatem bodo temperature nekoliko padle, a izrazitejše ohladitve ne pričakujemo.

Lepe dneve lahko izkoristite tudi za nabiranje divjih špargljev. Foto: David Florjančič, Meteoinfo Slovenija

Kmalu nas čaka več sončnega vremena

Prihajajoče višje temperature v naslednjih dneh bodo prinesle tudi več sonca. Do konca tedna se lahko največ sončnih žarkov nadejajo v vzhodnem delu Slovenije, tam bo pihal rahel jugozahodni veter. Na zahodu bodo morali na sonce počakati do začetka prihodnjega tedna. Do konca tedna bo predvsem nad hribovitimi predeli še več oblačnosti, izključen ni niti rahel dež.

Začetek tedna bo sončno vreme po vsej državi, verjetnost za padavine bo majhna. Se bo pa možnost za padavine spet nekoliko povečala v začetku maja, ko lahko kakšen piknik na prostem zmoti kakšna popoldanska ploha ali nevihta.