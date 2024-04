Sneg vse do nižin. Zapade ga lahko od deset do 15 centimetrov.

Danes čez dan bo oblačnost naraščala, proti večeru bo na zahodu začelo rahlo deževati, zvečer pa se bodo padavine okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se lahko spusti vse do nižin.

Danes čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Proti večeru bo na zahodu začelo rahlo deževati. Čez dan bo zapihal okrepljen veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, ob morju do 15 stopinj Celzija.

Meja sneženja se lahko spusti vse do nižin

Zvečer se bodo padavine okrepile in se ponoči razširile nad vso Slovenijo. Ob močnejših padavinah se lahko v notranjosti meja sneženja spusti vse do nižin. Na Primorskem bo prehodno zapihala zmerna do močna burja, ki bo proti jutru slabela.

Meteorolog portala Meteoinfo napoveduje, da bo v krajih nad 700–800 metrov nadmorske višine zapadlo od deset do 15 centimetrov snega, še višje pa tudi več kot četrt metra.

Jutri bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami. Več dežja bo v vzhodni Sloveniji. Meja sneženja se bo čez dan dvignila nad nadmorsko višino okoli tisoč metrov. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 3 do 9, na Primorskem od 11 do 14 stopinj Celzija.

Kdaj se bo vrnilo toplejše vreme?

V sredo kaže na oblačno in hladno vreme. Občasno bodo še padavine. Snežilo bo nad nadmorsko višino okoli 1.200 metrov. V četrtek se bo delno razjasnilo. Popoldne bodo mogoče posamezne plohe. Postopno bo nekoliko topleje. Za ta čas zelo hladen zrak bo nad nami vztrajal do sredine prihodnjega tedna, potem pa se bo k nam postopno vendarle vrnilo toplejše vreme. Ob koncu tedna lahko temperature ponekod že presežejo 20 stopinj Celzija.