Dežurni meteorolog: Nevarnost še ni mimo. Najbolj nas skrbi ponedeljek.

Minulo noč se je temperatura praktično po vsej Sloveniji spustila malo nad ali celo pod ledišče. Eno izmed nižjih temperatur so meteorologi agencije za okolje izmerili v Babnem Polju, kjer je bilo –6,3 stopinje Celzija. Minus so beležili tudi na meteoroloških postajah na Primorskem, Gorenjskem in ponekod na Štajerskem. Tudi v prihodnjih dneh se bo nad nami zadrževala hladna zračna masa. Okoli ledišča bo temperatura na nedeljsko jutro, še bolj jasna in hladna pa bo noč na ponedeljek. "Žal se nevarnosti pred pozebo še nismo znebili," pravijo na agenciji za okolje.

"Danes so bile v večjem delu države temperature okoli ledišča, marsikje pa so se spustile tudi pod ledišče. Najnižje temperature smo izmerili v mraziščnih krajih kot je Babno Polje, kjer je bilo –6,3 stopinje Celzija, v Novi vasi na Blokah in v Logatcu pa smo izmerili –3 stopinje Celzija. Temperature pod lediščem so bile tudi v gornjem delu Gorenjske (Rateče –4) v delih Primorske (Divača in Škocjanske jame –1 stopinja Celzija) in v delih Štajerske (v Celju so bile temperature pod lediščem, v Mariboru zelo blizu ledišča)," je pojasnil dežurni meteorolog Anže Medved.

V ponedeljek bodo jutranje temperature lahko še nižje kot danes

Hladen zrak bo nad nami vztrajal še nekaj časa, še napoveduje meteorolog. Temperature pod ničlo bodo ponekod zabeležili še v nedeljo zjutraj, "najbolj pa nas skrbi ponedeljkovo jutro, ko bo jasna in mirna noč in bo nad nami zelo hladen zrak. Takrat bodo temperature znova v večjem delu Slovenije pod lediščem. Lahko bodo celo nižje, kot smo jih beležili danes," je še napovedal Medved.

Takšne temperature seveda najbolj skrbijo sadjarje in druge pridelovalce. Kakšna škoda je nastala, za zdaj še ni znano, obseg pozebe se namreč pokaže šele mesec dni po tem, ko temperature padejo.