Zimske razmere, meja sneženja vse do nižin

"Med drugim sneži v Bohinju, kjer je zapadlo dobrih deset centimetrov snega," so zjutraj objavili na portalu Meteoinfo, potem, ko se je meja sneženja ponoči, kot so napovedovali, ponekod spustila vse do nižin. Sneg je pobelil tudi kraje, ki ležijo na zgolj dobrih 300 metrov nadmorske višine. Zvečer in ponoči se bodo padavine prehodno okrepile, meja sneženja se bo spuščala. Na Rogli bi lahko do četrtka zapadlo več kot pol metra snega.

Že zvečer so se padavine krepile in širile nad vso državo. Po nižinah je zapadlo nekaj centimetrov južnega snega, drugod tudi do 15 centimetrov.

Poleg Bohinja, kjer imajo desetcentimetrsko snežno odejo, "velja izpostaviti še območje med Mariborom in Dravogradom, kjer so lokalno prejeli kar nekaj centimetrov snega tudi v krajih, ki ležijo na zgolj dobrih 300 metrov nadmorske višine. Drugod po Sloveniji se meja sneženja zaradi manjše intenzitete padavin večinoma ni spustila tako nizko. Ker je bilo padavin v večjem delu države manj od pričakovanj, je temu primerno bolj skromna tudi snežna odeja v višjih legah," so še sporočili na Meteoinfo.

Po podatkih Arsa je v Zadlogu nad Idrijo zapadlo 14, v Logarski dolini 9, na Jezerskem pa 7 centimetrov snega. Le centimeter snega medtem beležijo v Babnem Polju.

Nizke temperature bodo vztrajale do petka

Danes bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami. Meja sneženja se bo čez dan dvignila na nadmorsko višino okoli 900 metrov. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem od 11 do 15 stopinj Celzija.

Zvečer in ponoči se bodo padavine prehodno okrepile, meja sneženja se bo spuščala. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5 stopinj Celzija.

V sredo bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 700 metrov. Popoldne se bo oblačnost trgala, nastale bodo posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, v Zgornjesavski dolini okoli 4, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

V četrtek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Na zahodu bo občasno lahko rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodnik. Spet bo nekoliko topleje, napovedujejo na Arso.

Rogla lahko pričakuje debelo snežno odejo

Po pisanju vremenskega portala Neurje.si lahko sneženje znova pričakujejo zlasti po nižinah Notranjske, Dolenjske in Štajerske. Ob tem dodajajo, da bi lahko Rogla do četrtka prejela obilno snežno pošiljko, saj lahko pade več kot pol metra snega, kar je več, kot ga je zapadlo pozimi. Izdatna snežna odeja bo po njihovih navedbah prekrila ves severni del države, kjer bodo padavine najbolj intenzivne.