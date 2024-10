Za SDS bi glasovalo 24,1 odstotka anketiranih (septembra 24 odstotkov). Sledi Gibanje Svoboda, ki ima 15,6 odstotka podpore (septembra 17 odstotkov), SD pa ima sedemodstotno podporo (septembra osemodstotno).

Anže Logar brez stranke že nabral podporo

Na četrtem mestu je Levica s 6,1 odstotka (septembra 5,3 odstotka), na petem pa NSi s 5,9-odstotno podporo (septembra šestodstotno). Sledi društvo Platforma sodelovanja Anžeta Logarja, ki sicer ni stranka in po Logarjevih napovedih tudi ne bo postala stranka. Platformo sodelovanja bi vseeno izbralo 3,3 odstotka anketiranih. Logar je sicer ob izstopu iz poslanske skupine SDS napovedal ustanovitev nove stranke do konca leta.

Med neparlamentarci v ospredju Vesna in SLS

Med zunajparlamentarnimi strankami izstopata Vesna – zelena stranka s 3,1-odstotno podporo in SLS z 2,1-odstotno. Da bi obkrožili kakšno drugo stranko, so navedli štirje odstotki anketiranih. Pri tem so kot drugo stranko navedli stranke Pirati, Resni.ca, SNS, DeSUS, Glas upokojencev, LMŠ, Povežimo Slovenijo in stranko Zeleni Slovenije.

Neopredeljenih je 24,4 odstotka anketiranih (septembra 27,4 odstotka), odgovor, da ne bi volili, pa jih je podalo 4,3 odstotka (septembra 2,8 odstotka).

Prva Pirc Musar, drugi Prebilič, Janša 14., Golob 16.

Na vrhu lestvice priljubljenih politikov je znova predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledijo pa evropski poslanec Vladimir Prebilič, gospodarski minister in predsednik SD Matjaž Han, poslanec Anže Logar in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Predsednik NSi in evropski poslanec Matej Tonin je na osmem mestu, predsednik SDS Janez Janša na 14. mestu, predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob na 16., koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko pa na 20. mestu.

Agencija Ninamedia je javnomnenjsko raziskavo izvedla za Dnevnik med 14. in 16. oktobrom, sodelovalo pa je 700 anketirancev.