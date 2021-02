Vladni predstavnik pojasnil, kaj bo s turističnimi boni

Turistične bone je lani kot obliko pomoči turistični panogi, ki jo je močno prizadela svetovna pandemija covid-19, prinesel tretji protikoronski zakon. Prejeli so jih vsi prebivalci Slovenije, in sicer mladoletni v višini 50 evrov, odrasli pa v višini 200 evrov. Unovčiti jih je bilo mogoče za prenočitve oz. prenočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih, in sicer od 19. junija do zaprtja nastanitvenih obratov v drugem valu covid-19 konec oktobra.

Sprva naj bi boni veljali do konca lanskega leta, a je vlada njihovo veljavnost decembra podaljšala do konca leta 2021.

Foto: Thinkstock

Boni marsikje rešili sezono

Skupno število bonov je 2.047.261, njihova skupna vrednost pa nekaj manj kot 356,9 milijona evrov. Od tega je bilo do 28. novembra deloma ali v celoti unovčenih 932.900 bonov v skupni višini 127,9 milijona evrov. Neporabljenih torej ostaja še za 228,9 milijona evrov bonov.

Turistični boni so marsikje, zlasti na Obali, v gorskih destinacijah in termah, rešili poletno turistično sezono, na drugih destinacijah, zlasti mestnih in tradicionalno bolj priljubljenih pri tujcih, pa skorajda niso prinesli učinka.

Mnogo je bilo pozivov, naj se možnost uveljavljanja bonov razširi s prenočitev oz. prenočitev z zajtrkom na drugo turistično ponudbo, na primer atrakcije, gostinske storitve, vstopnice in podobno. K temu, da bi bilo turistične bone mogoče izkoristiti za turistična vodenja, so pozvali tudi turistični vodniki.