Češki turisti tudi letos z vlaki na Hrvaško, tokrat ne prek Slovenije

Češko podjetje Regiojet je potrdilo, da bo tudi letos vzpostavilo sezonsko železniško povezavo s Hrvaško. Potem ko so lani povezali Prago in Reko, bodo letos dodali vlake tudi za Split. Prvi vlak bo iz Prage odpeljal 28. maja. Med lansko glavno turistično sezono so med Prago in Reko prepeljali približno 60.000 potnikov.

Glede na napoved letošnje smeri češki turistični vlaki tokrat ne bodo šli čez Slovenijo, temveč iz Prage čez Bratislavo in Budimpešto proti Zagrebu ter Reki in Splitu. Odhod vlakov iz Prage je napovedan ob 17. uri, prihod na Reko naslednji dan zjutraj, v Split pa popoldan. Na vsakem vlaku bo lahko največ 650 potnikov, navaja STA.

Med glavno sezono vlak vsak dan

Od 28. maja do konca junija načrtujejo tri vlade tedensko, nato bodo do konca glavne turistične sezono vlaki peljali vsak dan. Cena vozovnic bo v primerjavi z lani ostala nespremenjena; za enosmerno vozovnico bo potrebno odšteti 23 evrov, za povratno 30 evrov. Predprodajo vozovnic se je začela že prejšnji teden, poroča STA.

Regiojet je že lani organiziral avtobusni prevoz z železniške postaje na Reki do 30 priljubljenih turističnih krajev ob hrvaški obali od Istre do Dubrovnika. Kot novost so letos napovedali avtobusne povezave med Splitom in Kotorjem v Črni gori ter Neumom v Bosni in Hercegovini. Lani je sezonsko železniško povezavo med Prago in Reko izkoristilo več kot 60.000 potnikov. Povprečna zasedenost priljubljenih "rumenih vlakov" je bila 90-odstotna. V eno smer so običajno pripeljali od 500 do 560 potnikov, je septembra lani objavil Regiojet, še navaja STA.