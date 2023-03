Vlada zamaknila pogajanja z zdravniškimi sindikati, Fides za 2. april napovedal stavko

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so z zamikom zelo nezadovoljni.

Vladna stran ter sindikati zdravstva in socialnega varstva se danes niso pogajali o vsebinah načrtovanega plačnega stebra za zdravstvo, pač pa je vladna stran sindikate obvestila o spremembi časovnice pogajanj in rok za oblikovanje stebra s 1. aprila zamaknila na 30. junij. V Fidesu so z zamikom nezadovoljni in napovedujejo nadaljevanje zdravniške stavke.

Čeprav so reprezentativni sindikati zdravstva in socialnega varstva pričakovali, da bo vladna stran na današnji pogajalski seji o oblikovanju novega plačnega stebra predstavila svoj predlog plačne lestvice, se to ni zgodilo, so po zaključku seje povedali predstavniki sindikatov.

V sindikatih nad potezo vlade niso presenečeni

Vsebinsko se pogajanja tako niso nadaljevala, je pa vladna stran sindikate seznanila, da je novi rok oblikovanja zdravstvenega stebra 30. junij. Po prvotni časovnici bi moral biti steber oblikovan do 1. aprila, do 30. junija pa naj bi vlada steber vložila v zakonodajno proceduro.

Kot razlog naj bi vladna stran med drugim navedla, da je treba narediti preračune ter se uskladiti na centralnih pogajanjih z vsemi reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki so napovedana za ponedeljek, je medijem povedala predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Slavica Mencinger.

Sama je sicer pričakovala, da se "te zadeve ne bodo rešile na tako kratek rok". Tudi po zamiku časovnice so v sindikatu skeptični in nezaupljivi, ker se vedno vse samo odmika, je dodala.

Najprej potrebujemo temelje za steber, je zamik časovnice komentirala predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič. Tudi nje zamik časovnice ni presenetil. "Morda je vlada nekoliko dlje časa potrebovala za to spoznanje," je dejala.

Če dogovori ne bodo izpolnjeni, sledi stavka

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so z zamikom zelo nezadovoljni. Vodja Fidesove pogajalske skupine Gregor Zemljič je medijem dejal, da v sindikatu veliko energije vlagajo v pripravo ustreznih predlogov za izboljšanje dostopnosti zdravstvenega sistema, a jih nato ne morejo niti predstaviti, saj danes vsebinskih pogajanj sploh ni bilo.

"Danes smo bili žal priča poskusu odvzema moči dogovoru, ki sta ga podpisala Fides in pa vlada, pod vprašaj so se postavljali roki. Objektivnega razloga za kaj takega mi ne vidimo," je dejal Zemljič in poudaril, da so se v sindikatu pripravljeni pogajati intenzivno, vsak dan, "tudi ponoči".

Vlado k oblikovanju novega plačnega stebra za zdravstvo zavezujeta dva sporazuma, eden iz prejšnjega oktobra, drugi iz januarja, ki predvidevata oblikovanje omenjenega stebra do 1. aprila, poudarjajo v Fidesu.

Če do 1. aprila ne bo realiziran oktobra sklenjen sporazum med vladno stranjo in sindikatom, Fides za 2. april napoveduje nadaljevanje zdravniške stavke.

O nadaljnjih odločitvah sindikata bo zdaj sicer odločal glavni odbor Fidesa, ki se bo sestal v kratkem, verjetno še ta teden, je še dejal vodja sindikalne pogajalske skupine.