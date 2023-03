KPK pri organizaciji referendumske kampanje oseb, povezanih z RTV, ni ugotovila nasprotij interesov

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), so predhodni preizkus uvedli na podlagi novembra 2022 prejetih prijav, iz katerih izhajajo očitki, da naj bi se tedanji generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Andrej Grah Whatmough, ki trenutno opravlja funkcijo vršilca dolžnosti, predsednik programskega sveta RTVS Peter Gregorčič, član programskega sveta Janez Juhant in član nadzornega sveta RTVS Aleksander Kotnik znašli v nasprotju interesov zaradi aktivne udeležbe kot organizatorji referendumske kampanje pred referendumom o noveli zakona o RTVS. Prijave so navedenim uradnim osebam v zadevi očitale izrazit zasebni interes.

KPK bo preučila možnost uvedbe postopka o prekršku

KPK je v predhodnem preizkusu prijave pridobila relevantne podatke in naredila vpogled v vso nujno dokumentacijo. Ugotovila je, da programski svet ni izvedel nobene seje, na kateri bi v zakonskem roku sprejel odločitev glede obstoja okoliščin nasprotja interesov Graha Whatmougha, Gregorčiča in Juhanta. Neobveščanje KPK v primeru neodločanja pristojnega organa v skladu z 77. členom zakona o integriteti in preprečevanju korupcije predstavlja prekršek, zato bo KPK preučila možnost uvedbe postopka o prekršku, so pojasnili.

"Ne glede na to, da je v zadevi pri omenjenih uradnih osebah obstajal zasebni interes, v okviru opravljanja svojih funkcij na RTVS niso opravljale javnih nalog v povezavi z referendumom, zato pri nobeni od njih ni prišlo do dejanskega nasprotja interesov," so zapisali.

Grah Whatmough je o okoliščinah nasprotja interesov v zakonskem roku seznanil programski in nadzorni svet

Ob tem so pojasnili, da je Grah Whatmough o okoliščinah nasprotja interesov sam v zakonskem roku seznanil programski in nadzorni svet. "S tem in s prenehanjem z delom v zadevi je izpolnil svojo zakonsko dolžnost, obvestil je nadrejenega oziroma predstojnika, se tudi samoizločil iz vseh postopkov odločanja glede referenduma o noveli zakona o RTVS in od dneva prijave v referendumsko kampanjo kot generalni direktor RTVS ni v povezavi z njo opravil nobene javne naloge," so navedli.

Tudi Gregorčič in Juhant sta po njihovih pojasnilih o obstoju okoliščin nasprotja interesov obvestila programski svet. Dela sicer nista prenehala, kot je to storil Grah Whatmough, vendar pa nihče od njiju kot uradna oseba ni opravljal javnih nalog v zadevah glede referenduma. Kotnik se pri opravljanju javnih nalog niti ni mogel znajti v okoliščinah nasprotja interesov, saj v tem času nadzorni svet ni imel seje in dejansko ni v vlogi člana nadzornega sveta odločal o ničemer.

Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj je KPK sicer javnemu zavodu izdala priporočila, da "svoje zaposlene, vodstvene kadre ter vodstvene kolektivne organe – še posebej pa vsakokratnega generalnega direktorja RTVS ter člane programskega in nadzornega sveta RTVS – obvesti o določbah zakona o integriteti in preprečevanju korupcije glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov". Poleg tega so priporočili tudi, da RTVS na vseh ravneh zagotovi mehanizme pravočasnega odločanja o okoliščinah nasprotja interesov v zakonskih rokih ter temu ustrezno prilagodi interne akte in svoj načrt integritete.

KPK komuniciranje Bešiča Loredana s predstavniki Fidesa ocenila kot neprimerno

Komuniciranje ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana s predstavniki zdravniškega sindikata Fides ni bilo v skladu z najvišjimi standardi integritete, je ocenila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Vladi je priporočila, naj natančneje definira postopek in sankcije ob sumu kršitve etičnega kodeksa funkcionarje vlade in ministrstev.

Kot je danes sporočila KPK, so zaključili postopek v zvezi z domnevnim izvrševanjem pritiskov Bešiča Loredana na Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki so ga začeli na podlagi prijave novembra 2022.

V Fidesu so ministru očitali, da naj bi v telefonskem pogovoru od vodje Fidesovih pogajalcev Gregorja Zemljiča zahteval podpis stavkovnega sporazuma z vlado. Ob tem naj bi dejal, da ima "ukaz s strani premierja, da se v primeru napovedi in izvedbe stavke proti zdravnikom in Fidesu vodi totalna vojna, cilj pa bo osamiti in izčrpati zdravnike in Fides".

Predsednik vlade Robert Golob je nato ocenil, da so bile izrečene besede ministra v omenjenem telefonskem pogovoru neprimerne. Foto: zajem zaslona Fides je omenjeni pogovor prijavil vladi glede kršitev etičnega kodeksa funkcionarjev. Predsednik vlade Robert Golob je nato ocenil, da so bile izrečene besede ministra v omenjenem telefonskem pogovoru neprimerne. Do vseh ministrov in drugih funkcionarjev vlade je izrazil pričakovanje, da tako z notranjo kot tudi z zunanjo javnostjo komunicirajo spoštljivo in profesionalno, so spomnili pri KPK.

Ker je vlada primarno pristojna za obravnavo sumov kršitev etičnega kodeksa funkcionarjev v vladi in na ministrstvih, pri čemer se je v konkretnem primeru tudi opredelila in se nanj odzvala, je KPK ocenila, da v konkretnem primeru ni razlogov za vodenje lastnega ločenega postopka. Se je pa KPK pridružila sprejetemu odgovoru vlade in tudi sama ocenjuje, da tovrsten način komunikacije ni v skladu z najvišjimi standardi integritete.