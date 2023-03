Aktiv novinarjev Radia Slovenija: To je nesprejemljivo in nezaslišano

Odgovorni urednik Vala 202 Nejc Jemec je z današnjim dnem dobil vnovičen štiriletni mandat, a sodelavci uredništva o imenovanju niso bili uradno obveščeni. Dan so tako začeli z negotovostjo, so sporočili iz radijskega aktiva novinarjev, kjer menijo, da netransparentno komuniciranje vodi v pritisk na novinarje in novinarsko avtonomijo.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je predlog za imenovanje odgovornega urednika drugega programa Radia Slovenija, ki ga je vršilec dolžnosti direktorja Radia Slovenija Mirko Štular posredoval v petek, podpisal v torek. S tem je bil v skladu s predlogom vršilca dolžnosti direktorja Radia Slovenija Mirka Štularja odgovorni urednik imenovan za prihodnje štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči danes, 1. 3. 2023, so pojasnili na RTV.

Aktiv novinarjev: Zavladala je zmeda

Aktiv novinarjev Radia Slovenija je v sporočilu za javnost navedel, da sodelavke in sodelavci uredništva uradne informacije o tem, ali je vršilec dolžnosti generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough podpisal imenovanje novega odgovornega urednika, ki ga je po ustreznih in zakonodajnih postopkih predlagal vršilec dolžnosti direktorja Radia Slovenija Mirko Štular, niso prejeli.

Da se je zgodila takšna negotovost in zmeda, je nesprejemljivo, nezaslišano in predvsem neodgovorno, so dejali in poudarili, da mora vršilec dolžnosti generalnega direktorja RTV Slovenija transparentno in jasno obveščati javnost, predvsem pa zaposlene, o imenovanjih predlogov odgovornih urednikov, ki po Statutu RTV Slovenija skrbijo za snovanje in produkcijo televizijskih in radijskih programov.

Poleg tega so, kot so zapisali, finančno, programsko, kadrovsko in produkcijsko odgovorni za njihovo realizacijo, odgovorni pa so tudi za uresničevanje uredniške politike in porabo finančnih sredstev skladno s programskimi zasnovami in sprejetim programsko-produkcijskim načrtom.

"Takšna ravnanja so nedopustna"

Aktiv novinarjev Radia Slovenija meni, da so takšna ravnanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja RTV Slovenija nedopustna, saj s tem ogroža kakovost vsebin na RTV Slovenija. "Posledično pa si lahko takšno netransparentno komuniciranje, zavlačevanje in negotovost, ki je zavladala v uredništvu, kar je jasno povzročil vršilec generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough, razlagamo kot neposreden in nedopusten pritisk na novinarke, novinarje in na novinarsko avtonomijo," so še zapisali.

Ob tem v aktivu novinarjev Radia Slovenija vodstvo RTV Slovenija pozivajo, naj nemudoma uredi administrativne in birokratične zaplete z imenovanjem odgovornega urednika Vala 202, vršilca dolžnosti generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha pa, naj takoj spremeni svojo politiko komuniciranja z zaposlenimi, ki naj temelji na transparentnosti, jasnosti in pravočasnosti.