VešKajJeš: mobilna aplikacija, ki potrošnika vodi do bolj zdravih živil #video

Inštitut za nutricionistiko, Inštitut Jožef Stefan in Zveza potrošnikov Slovenije so javnosti predstavili mobilno aplikacijo VešKajJeš, ki bo potrošnikom pomagala pri preprosti in hitri izbiri bolj zdravih živil. Prav tako naj bi omenjena aplikacija proizvajalce spodbujala k spreminjanju sestave živil, da bi ta vsebovala manj maščob, sladkorja in soli.

Raziskovalci so ugotovili, da številni potrošniki informacij o sestavinah in hranilni vrednosti živil ne uporabljajo, ker jih ne opazijo, ne razumejo ali nimajo časa za primerjavo živil z drugimi, hkrati pa so nekatera živila potrošnikom pogosto predstavljena kot zdrava, čeprav v resnici niso. Omenjena mobilna aplikacija lahko kupcem tako pomaga pri hitrem razumevanju podatkov na živilih, primerjavi in lažji izbiri zdravih živil, je povedal Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko.

Aplikacija potrošniku vpogled v sestavo živil ponuja kadarkoli in kjerkoli

"Razvoj je omogočil, da potrošniku lahko pomagamo tudi s sodobno informacijsko tehnologijo," je dejal Pravst. Poudaril je, da aplikacija vpogled v sestavo živil ponuja kadarkoli in kjerkoli, uporabniku pa olajša interpretacijo podatkov. Aplikacija je brezplačna, dostopna za operacijska sistema Android in Ios, hkrati pa ne zbira osebnih podatkov uporabnikov.

Mobilna aplikacija VešKajJeš bo potrošnikom pomagala pri preprosti in hitri izbiri bolj zdravih živil. Foto: STA

Nika Kremić iz Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) je na nekaj praktičnih primerih predstavila delovanje aplikacije. Ta deluje na podlagi prehranskih smernic, ki opozarjajo na zmanjševanje dnevnega vnosa maščobe, soli in sladkorja.

Potrošnik ob povezavi z internetnim omrežjem skenira črtno kodo izdelka, aplikacija pa mu ob tem vrne podatke o vsebnosti teh snovi v barvah semaforja, od zelene do rdeče, in hranilno vrednost na sto gramov izdelka. Potrošnik izdelke lahko doda med priljubljene, jih med seboj primerja, aplikacija pa ponuja tudi prilagoditev za barvno slepe.

V bazi že več deset tisoč živil, ki jih prodajajo slovenski trgovci

Na današnji dan, ko se začenja trimesečno obdobje poskusnega delovanja aplikacije, ima ta v bazi več deset tisoč živil, ki so dostopna na policah slovenskih trgovcev. Uporabniki in proizvajalci so vabljeni k pomoči pri dopolnjevanju baze izdelkov in sporočanju morebitnih sprememb sestave živil ali napak v aplikaciji, je ob tem povedal Bojan Blažica z Inštituta Jožef Stefan.

Aplikacija je nastala v okviru projekta Inovativne rešitve za informirane odločitve, ki ga sofinancira ministrstvo za zdravje. Naslavlja tri prednostna področja nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, in sicer ozaveščanje potrošnikov s primernim predstavljanjem živil, zagotavljanje zdravega prehranjevanja v sladu s smernicami in spodbujanje zdravju koristnejših živil.

"Ključni cilji tega projekta so spodbujanje prebivalcev k prebiranju označb na živilih, izobraževanje, da bodo te podatke iz označb razumeli in jih uporabljali pri izboru zdravih živil, in spodbujanje proizvajalcev k izboljševanju sestave živil," je povedal Pravst.

Na ministrstvu za zdravje pričakujejo, da bo mobilna aplikacija kupcem, ki iščejo informacije, olajšala izbor za zdravje ugodnih izdelkov in s tem prispevala k obvladanju debelosti, je ob tem povedala Marjeta Recek z ministrstva za zdravje.