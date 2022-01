V soboto padel rekord

V soboto so v Sloveniji ob 18.424 opravljenih PCR-testih potrdili 13.911 okužb z novim koronavirusom, so sporočili iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tako visokega števila novih primerov potrjenih okužb v enem dnevu pri nas od začetka epidemije še nismo imeli. Doslej smo najvišje število okužb v državi zabeležili 18. januarja 2022, ko so potrdili 12.292 okužb, in dan kasneje, 19. januarja 2022, ko je bilo 10.294 potrjenih okužb v enem dnevu.

Več sledi ...