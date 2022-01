Kitajska odpravila zaprtje v mestu Šian, v Pekingu stopnjujejo ukrepe

Kitajske oblasti so danes v mestu Šian odpravile večino omejitev in s tem eno najdaljših zaprtij zaradi koronavirusa na Kitajskem od začetka pandemije. V Pekingu medtem slaba dva tedna pred začetkom zimskih olimpijskih iger stopnjujejo ukrepe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Okoli 13 milijonov prebivalcev mesta Šian je bilo od 22. decembra zaprtih v svojih domovih, potem ko so v mestu potrdili več okužb z novim koronavirusom. Število primerov je naraslo na več kot 2.100, kar je največji lokalni izbruh na Kitajskem v zadnjih mesecih.

Uradniki so omejitve v Šianu začeli odpravljati že prejšnji teden, potem ko so se dnevne okužbe zmanjšale na enomestno število.

Zdravi prebivalci lahko zdaj zapustijo mesto, ponovno pa sta bila v celoti vzpostavljena tudi javni prevoz in gospodarska dejavnost. Oblasti so Šian označile za "območje z nizkim tveganjem", so sporočili kitajski zdravstveni organi. Zaprto je le še eno okrožje, omejitve pa bodo odpravljene pozneje, so dodali.

Posamezniki, ki potujejo v Šian, morajo sicer še vedno predložiti negativen test. Osebam, ki prihajajo z območij Kitajske, kjer se pojavljajo okužbe z virusom, pa je vstop prepovedan.

Mestne oblasti so bile na udaru kritik zaradi ravnanja med dolgotrajnim zaprtjem, med drugim zaradi težav z oskrbo s hrano in preprečitvijo vstopa v bolnišnico nosečnici, ki ni imela veljavnega negativnega testa in je nato splavila.

Strogi ukrepi pred začetkom olimpijskih iger

Pred začetkom zimskih olimpijskih iger, ki se bodo predvidoma začele že konec prihodnjega tedna, se kitajske oblasti trudijo izkoreniniti izbruhe v več mestih. Med drugim tudi v Pekingu, kjer so od sredine januarja potrdili več kot 40 primerov okužbe.

Prebivalci prestolnice, ki kupujejo zdravila za zvišano telesno temperaturo brez recepta, morajo zdaj opraviti testiranje na koronavirus. Prav tako so oblasti v nedeljo testirale dva milijona prebivalcev enega od okrožij, potem ko so pri tamkajšnjih delavcih z zamrznjeno hrano odkrili lokalni izbruh različice delta. Ta se je zdaj po poročanju tamkajšnjih oblasti razširil na sosednjo provinco Šandong, carina pa je okrepila nadzor nad zamrznjenim uvoženim blagom.

Kitajske oblasti si prizadevajo, da bi se izognili popolnemu zapiranju prestolnice pred olimpijskimi igrami, in pozivajo prebivalce, naj med prazniki lunarnega novega leta ostanejo doma. Na tisoče športnikov, medijskih delavcev in tujih visokih predstavnikov, ki bodo prispeli na olimpijske igre, bo sicer delovalo v zaprtem mehurčku, ki bo odrezan od zunanjega sveta. V nedeljo je bilo objavljeno, da je bilo do zdaj v mehurčku pozitivnih več kot 70 udeležencev iger.

Čeprav je število primerov novega koronavirusa na Kitajskem zelo nizko v primerjavi s številkami po svetu, so oblasti zaradi t. i. ničelne strategije glede covid-19 ob pojavu prvih primerov vsakič zelo hitro vzpostavile sledenje stikom, ciljno zaprtje mest in območij ter dolgotrajne karantene.