Zaradi devetih primerov okužbe bodo testirali dva milijona ljudi

Mestna vlada kitajske prestolnice je v nedeljo naročila testiranje dveh milijonov prebivalcev na okužbo z novim koronavirusom, saj se manj kot dva tedna pred začetkom olimpijskih iger še vedno pojavljajo nove okužbe. Pekinške oblasti so testiranje napovedale v soseski, kjer so odkrili največ novih primerov okužbe s koronavirusom.

V Pekingu so v soboto odkrili devet novih, lokalno prenosljivih primerov okužbe s potrjenimi simptomi, so sporočili z nacionalne zdravstvene komisije. Šest od devetih primerov so odkrili v okrožju Fengtai, kjer bodo organizirali testiranje za vse svoje prebivalce, so še zapisali v izjavi.

V Pekingu so prebivalce pozvali tudi, naj se testirajo proaktivno, če bi v 14 dneh po prejemu poštnih pošiljk iz tujine razvili znake covida-19.

Opozorili so jih še, naj pri odpiranju pošte, predvsem iz tujine, nosijo maske in rokavice, potem ko so oblasti namigovale, da bi lahko prvi primer omikronske različice koronavirusa, ki so jo odkrili v Pekingu, prispel na paketu iz Kanade.