Se pri sosedih obeta ukinitev testiranja in covidnih potrdil?

Na Hrvaškem ob rekordnih okužbah z novim koronavirusom in zelo nalezljivo različico omikron razmišljajo, da bi ukinili množična testiranja, prav tako tudi covidna potrdila, je na koalicijskem sestanku predlagal predsednik hrvaške stranke HSLS Dario Hrebak, poroča Jutarnji list. Tudi nekatere druge države si prizadevajo za to, da bi ukinile covidna potrdila, med njimi Velika Britanija in Izrael.

"Dobro je, da nas predsednik vlade vsak torek zbere in nas posluša, predlogi so vedno na mizi. Na koalicijskem sestanku sem javno povedal to, kar je tudi Izrael naredil, ker menim, da Izrael dobro dela, kar se korone tiče. Menim, da tudi mi dobro delamo, in ravno iz tega razloga je zdaj trenutek - imamo 16 tisoč okužb dnevno, z druge strani pa je vse manj hospitalizacij in raste število testiranih -, ko po mojem mnenju testiranje nima več pomena. Ko imamo več kot 50 odstotkov okuženih med testiranimi, ni več razloga za testiranje," je za HRT povedal Hrebak.

Nadaljeval je, da mora Hrvaška začeti razmišljati o turistični sezoni in da je "zdaj na nas, da preprosto ukinemo covidna potrdila". "Imeli smo jih, ko je bil čas zanje, zdaj pa je čas, da jih ukinemo," je dodal Hrebak in povedal, da je to predlagal tudi na sestanku koalicije.

Kaj o ukinjanju covidnih potrdil v Sloveniji pravi Mateja Logar?

"Mi zagotovo tega ne bomo ukinjali še nekaj časa, ker se nam zdi ta način izredno nevaren in ne vemo, kaj prihaja v bolnišnice. Poleg tega pa je to v nasprotju s trenutno evropsko direktivo glede potrjevanja, se pravi določitve primera, kar pomeni, da bodo ljudje, ki ne bodo imeli ustrezno dokazane okužbe, ostali brez potrdil. In če bo v Evropi še naprej ostala QR-koda, bodo ostali tudi brez ustrezne QR-kode. Tako Velika Britanija kot Izrael nista del EU in se ju tako evropske direktive ne tičejo. Izrael ima tudi bistveno drugačno precepljenost kot mi ali pa Velika Britanija," je o tem, ali bomo v Sloveniji ukinili covidna potrdila, spregovorila Mateja Logar, vodja posvetovalne skupine.

Omilitev ukrepov v Veliki Britaniji

V Veliki Britaniji so se odločili, da s prihodnjim tednom ukinejo covidna potrdila in restriktivne ukrepe, premier Boris Johnson pa je že napovedal, da bodo ukinili tudi izolacijo za pozitivne na koronavirus, poroča Index.

Tako od četrtka, 27. januarja, nošnja maske ne bo več obvezna, ne bo se več priporočalo delo od doma in covidna potrdila ne bodo več obvezna za vstop v nočne klube in srečanja ter prireditve z več gosti.

"Glede na to, da covid-19 postaja endemska bolezen, moramo zakonske predpise spremeniti v napotke," je dejal Johnson. Povedal je tudi, da ne namerava odrediti karanten in obvezne izolacije za pozitivne oseba od 24. marca dalje, morda pa jih bodo ukinili že pred tem datumom.

Tudi Izrael pred ukinitvijo covidnih potrdil

O ukinitvi covidnih potrdil razmišljajo tudi v Izraelu, kjer se finančni minister Avigdor Liberman zavzema za njihovo ukinitev. Dodaja, da nimajo zdravstvene podlage in doprinašajo k ustvarjanju panike.

Z zeleno propustnico imajo v Izraelu dostop do objektov, aktivnosti in prihoda na delovno mesto vsi, ki so cepljeni, preboleli ali testirani pretekli dan. Širjenje omikrona in število okuženih, tudi tistih, ki so cepljeni ali preboleli, se je naglo povečalo.

"Zelene propustnice niso tu, in to ni skrivnost, da bi preprečile prenos virusa. Namenjene so temu, da ohrabrijo ljudi za cepljenje. Ne bi želel govoriti o političnem aspektu zelenih potrdil, ampak to je realnost," je v izjavi za UnHerd povedal Cyrille Cohen, eden od zaveznikov izraelske vlade in šef katedre za imunologijo na univerzi Bar Ilan.