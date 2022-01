Pahor vztraja pri prvem datumu volitev, Jelinčič ga ne prepriča

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je Državno volilno komisijo danes uradno obvestil o svoji odločitvi o razpisu letošnjih rednih volitev v državni zbor. https://t.co/W5bdMGbKAA @dvk_rs pic.twitter.com/ty51DLdrbA — Borut Pahor (@BorutPahor) January 20, 2022

Ocenil je, da "ima DVK dovolj časa, da tudi v kovidnih razmerah pripravi, organizira in izvede volitve tako, da nad rezultati volitev ne bo nobene sence dvoma".

Več o bližajočih se volitvah je predsednik Pahor povedal tudi v nedavnem intervjuju.

Z datumom volitev se novembra niso strinjale določene stranke. Zmago Jelinčič, predsednik SNS, je nestrinjanje izrazil tudi danes.

"Iz dneva v dan beležimo nove rekorde na novo okuženih, saj je nova različica virusa tudi do trikrat bolj kužna, a k sreči manj nevarna. Laboratoriji, ki opravljajo PCR-testiranje, so na robu zmogljivosti in na tem področju se je že uvedlo nekaj novosti. Strokovnjaki z Instituta Jožef Stefan napovedujejo, da bomo vrh tega vala dosegli šele konec tega meseca oziroma v začetku prihodnjega, kdaj bo prišlo do umiritve, si nihče ne upa napovedati. Dozdajšnje izkušnje s covidom so nam pokazale, da se virus umiri v poletnem času, zato ni pričakovati kakšnega drugačnega razpleta," so zapisali v SNS, kjer jih skrbi, kaj bo s tistimi, ki zaradi karantene ali samoizolacije na volitve ne bodo mogli.

V Jelinčičevi stranki se zavzemajo, da bi volitve izvedli 5. junija 2022. "To je legitimno stališče, vendar je moja pristojnost in moja odgovornost, da se odločim in podpišem odlok," je ob tem pojasnil Pahor.

Med drugim je povedal, da so v evropskih državah v času covida opravili več kot 40 volitev na lokalni, deželni in državni ravni, torej so našli različne načine za nemoten potek volitev. Na Portugalskem bodo na vrhu petega vala konec tega meseca izvedli parlamentarne volitve, malo pred nami, 3. aprila, pa bodo parlamentarne volitve imeli tudi na Madžarskem.