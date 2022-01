Jelinčič predlaga Pahorju, naj prestavi volitve

"Iz dneva v dan beležimo nove rekorde novo okuženih, saj je nova različica virusa tudi do trikrat bolj kužna, a k sreči manj nevarna. Laboratoriji, ki opravljajo PCR-testiranje, so na robu zmogljivosti in na tem področju se je že uvedlo nekaj novosti. Strokovnjaki z Instituta Jožef Stefan napovedujejo, da bomo vrh tega vala dosegli šele konec tega meseca oziroma v začetku naslednjega, kdaj bo prišlo do umiritve, si nihče ne upa napovedati. Dosedanje izkušnje s covidom so nam pokazale, da se virus umiri v poletnem času, zato ni pričakovati kakšnega drugačnega razpleta," so zapisali v SNS.

To predlagajo v stranki SNS

Pahor je že pred časom napovedal, da bo volitve razpisal na prvi mogoči datum, 24. aprila 2022.

Ob tem v stranki SNS poudarjajo, da se odpira vprašanje, kaj bo s tistimi, ki zaradi karantene ali samoizolacije na volitve ne bodo mogli. "Bodo primorani kršiti ukrepe/odloke ali jim bodo kršene pravice do volilne pravice. Pogovori o tem, kako ukrepati v teh primerih, so že stekli, a rezultatov še ni. Ideja sicer je, da bi se glasovalo po pošti ali pa bi volilna komisija prišla na dom volivca, a oboje zahteva predhodno najavo. Virus pa se ne napove, zato je realna izvedba tega tudi vprašljiva," so še zapisali v stranki in danes dali pobudo, da se državnozborske volitve razpišejo na zadnji mogoči datum, 5. junija 2022, saj po sedanjih izkušnjah z epidemijo se v poletnih mesecih ta umiri. Tako se bo zagotovila verjetnost, da bodo na volišča lahko odšli vsi zainteresirani volivci."