DVK o glasovanju volivcev v karanteni prihodnji teden tudi z NIJZ

Državna volilna komisija (DVK) je na današnji seji odprla razpravo o možnih oblikah glasovanja volivcev v karanteni ali izolaciji. Sklenili so, da bodo prihodnji teden organizirali sestanek z ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in strokovno skupino, je za STA povedal direktor službe DVK Dušan Vučko.

Po njegovih navedbah bodo na sestanku prisotni vsi zainteresirani člani DVK, obetajo pa si, da bodo dobili odgovore na odprta vprašanja. Dokončno bo DVK o teh vprašanjih odločala kasneje, predvidoma pa preden bodo začeli teči roki za volilna opravila.

DVK se je na seji ukvarjala z vprašanji, kaj glede glasovanja v času epidemije covida-19 sploh je v njihovi pristojnosti, in iskala možne rešitve znotraj zakona o volitvah v državni zbor. Poleg tega so razpravljali, kaj in kako bo z glasovanjem po pošti ter kaj, kako in kdaj z glasovanjem na domu. Ob tem so se seznanili s pravnimi, organizacijskimi in logističnimi vidiki, je za STA povedal Vučko.

Po njegovih besedah ne obstaja epidemiološki scenarij, po katerem volitev ne bi bilo. "Volitve bodo, ker morajo biti," je dejal.

Poleg tega je Vučko potrdil, da se bodo člani DVK v četrtek udeležili pogovora pri predsedniku republike Borutu Pahorju, kjer jih bo uradno obvestil o svoji odločitvi o razpisu letošnjih rednih volitev v DZ. Razpisal naj bi jih 9. februarja, volilna opravila pa naj bi začela teči 14. februarja.