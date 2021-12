V ZDA rekordno število okužb s koronavirusom, hospitalizacije in smrti naraščajo počasneje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Povprečje dnevno potrjenih okužb z novim koronavirusom je v ZDA v zadnjem tednu glede na podatke Univerze Johnsa Hopkinsa naraslo na 265 tisoč na dan, kar je nov rekord, vendar pa hospitalizacije in smrti zaradi covid-19 za zdaj naraščajo veliko počasneje.

Zadnji tedenski rekord v povprečju novih okužb na dan je bil sredi januarja pri 250 tisoč. V bolnišnicah se zaradi covid-19 trenutno zdravi 60 tisoč ljudi, kar je polovica manj kot januarja. Povprečno število smrtnih primerov je v zadnjem tednu naraslo na okrog 1.500 na dan, medtem ko je pred dvema tednoma znašalo okrog 1.200 na dan.

Cepljeni imajo blažje simptome

Statistika Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) kaže, da je cepljenje koristno, še posebej s poživitvenim odmerkom. Cepljeni imajo v primeru okužbe precej blažje simptome kot necepljeni in koronavirus se pri njih hitreje poslovi.

Obenem statistika potrjuje ocene znanstvenikov, da je zadnja različica virusa omikron, ki že prevladuje tudi v ZDA, manj nevarna od prejšnjih, kar velja predvsem za cepljene. Velika večina hospitalizacij in smrti je namreč med tistimi, ki se še niso cepili.

Večjih zabav ne priporočajo

Okužbe povzročajo težave tudi v gospodarstvu, pri čemer izstopa promet. Letalske družbe so zaradi okuženih članov posadke odpovedale več tisoč poletov in celo podzemna železnica v mestu New York ima podobne težave, zaradi česar nastajajo dodatne zamude.

V vodo padajo tudi načrti o velikih praznovanjih prehoda v novo leto. Glavni znanstveni svetovalec predsednika ZDA za novi koronavirus Anthony Fauci je v sredo dejal, da majhnih zabav v krogu družine in prijateljev doma ni treba odpovedati, če so vsi cepljeni, večjih zabav s po 50 osebami in objemov ter poljubov med neznanci pa letos ne priporoča.

Cepljenih 63 odstotkov prebivalstva

Zmogljivosti za testiranja po ZDA so močno obremenjene, čeprav vsaj v mestu New York težav s tem ni, saj zdravstvene ustanove in mobilni objekti za testiranja delujejo s polno paro na številnih krajih po mestu.

Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa se je do srede zvečer v ZDA z novim koronavirusom okužilo skupno že več kot 53,6 milijona ljudi, zaradi covid-19 pa jih je umrlo skoraj 823 tisoč. Do zdaj se je z enim odmerkom cepiva proizvajalca Johnson & Johnson in dvema odmerkoma cepiv podjetij Moderna in Pfizer cepilo 63 odstotkov prebivalstva ZDA.