Prizemljena letala družbe Delta na mednarodnem letališču Johna F. Kennedyja zaradi širjenja različice omikron in pomanjkanja osebja

V letalskem svetu se vrstijo odpovedi poletov, k čemur sta prispevala covidna pandemija in hitro širjenje okužb z različico omikron. Skupaj je bilo danes iz različnih razlogov po svetu odpovedanih že okoli 1680 letov, od petka pa več kot 10.000, kažejo podatki spletne strani Flightaware. Za tisoče ljudi to pomeni, da niso in ne bodo mogli potovati ter tako preživeti praznikov z najbližjimi.