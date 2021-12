Zračne sile ZDA zaradi zavračanja cepljenja odpustile zaposlene

Rok za zračne sile ZDA je bil 2. november in do roka je cepljenje brez razloga zavrnilo približno tisoč letalcev in drugih zaposlenih, 4.700 pa jih je zaprosilo za izjemno zaradi verskih ali zdravstvenih razlogov.

Predsednik ZDA Joe Biden je ukazal obvezno cepljenje za vse zvezne uslužbence in pogodbenike ter še posebej za vse pripadnike oboroženih sil ZDA. Vsak rod vojske je samostojno določil rok, do kdaj morajo zaposleni prejeti vsaj en odmerek cepiva proti covid-19.

V ameriški mornarici je ta rok do 18. novembra, za rezerviste do 28. decembra. Rok za kopensko vojsko in rezerviste ter nacionalno gardo je do 30. junija prihodnje leto.

Nekateri zaprosili za izjemo zaradi verskih ali zdravstvenih razlogov

Po besedah tiskovne predstavnice zračnih sil ZDA Ann Stefanek se je do zdaj cepilo 97 odstotkov pripadnikov zračnih sil ZDA. Zračne sile so sicer v treh četrtletjih letos zaradi zavračanja ukazov, ki niso povezani s cepljenjem, odpustile 1.800 zaposlenih.

Cepilo se je 96,4 odstotka aktivnih pripadnikov vseh rodov oboroženih sil ZDA

Do zdaj se je z vsaj z enim odmerkom cepiva proti covid-19 cepilo 96,4 odstotka aktivnih pripadnikov vseh rodov oboroženih sil ZDA. Ob upoštevanju nacionalne garde in rezervistov kopenske vojske ta delež pade na 74 odstotkov.

V ZDA so po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa okužbo z novim koronavirusom do zdaj potrdili pri več kot 50 milijonih ljudi, umrlo je približno 799 tisoč covidnih bolnikov.

V ZDA je proti covid-19 polno cepljenih 62 odstotkov vsega prebivalstva ZDA. Največ – 70 odstotkov – prebivalstva je polno cepljenega v zvezni državi New York.