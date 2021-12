V stranki DeSUS so si najbližje z NeP in SD

"So stranke v KUL, s katerimi bi želeli sodelovati, in so stranke tudi v KUL, s katerimi verjetno ne bomo našli skupnega jezika," je povedal Ljubo Jasnič.

"So stranke v KUL, s katerimi bi želeli sodelovati, in so stranke tudi v KUL, s katerimi verjetno ne bomo našli skupnega jezika," je povedal Ljubo Jasnič. Foto: Jure Makovec/STA

Predsednik DeSUS Ljubo Jasnič je danes na novinarski konferenci dejal, da je kot mandatar sveta stranke za pogovore o morebitnih povezovanjih pred državnozborskimi volitvami opravil že več kot polovico pogovorov. Po njegovih besedah so si trenutno bližje z nepovezanimi poslanci in SD, ključnega pomena za sodelovanje pa so enaki temelji programov.

Izpostavil je, da jih povezava t. i. Koalicije ustavnega loka (KUL) v tem trenutku omejuje. "So stranke v KUL, s katerimi bi želeli sodelovati, in so stranke tudi v KUL, s katerimi verjetno ne bomo našli skupnega jezika," je pojasnil. Ker je odločitev v rokah strankarskih organov in lokalnih odborov, ne zapirajo nobenih možnosti. Kljub temu je posredno namignil, da si ne predstavlja sodelovanja z Levico, SAB in LMŠ, da pa so si najbližje v tem trenutku z nepovezanimi poslanci in SD.

Do KUL sicer ostaja zadržan, saj napovedujejo sodelovanje po volitvah, medtem ko je sredin poziv predsednice SD Tanje Fajon k sodelovanju med strankami v nasprotju s podpisom dogovora v KUL. Poudaril je, da spodbuja pogovor med strankami, so pa pri tem po njegovem mnenju ključnega pomena detajli.

Jasnič: Na volitve gremo samostojno

Po opravljenih razgovorih bo pripravil tudi poročilo za sejo izvršnega odbora in svet stranke. "Tam bomo razpravljali o mogočih povezovanjih in sodelovanjih, do takrat pa seveda velja sklep stranke, da gremo na volitve samostojno in da bi se po volitvah dogovarjali za sodelovanje z drugimi strankami. Sodelovati bi lahko začeli tudi prej, ampak o tem morajo odločati organi strank," je dejal.

Na izjave in dejanja poslancev DeSUS po njegovih beseda nima več vpliva. "Jaz sem se tudi malo namenoma umaknil, zato ker sem dobil zapis odvetnice, da o poslancih ne smem kaj dosti več javno govoriti, kaj si mislim, tako da ostajamo samo na teh uradnih stališčih," je pojasnil.

Odločitev o morebitnem povezovanju bo znana januarja

Je pa poslance novembra zaprosil za posvet o programskem svetu Televizije Slovenija in političnem kadrovanju na Radioteleviziji Slovenija ter o podpisih za prihajajoče državnozborske volitve. Kljub napetim odnosom vseeno pričakuje, da bodo prispevali svoje podpise za vložitev liste DeSUS na volitvah v DZ.

Odločitev o morebitnem povezovanju bi po njegovem zatrjevanju lahko sporočili v drugi polovici januarja.