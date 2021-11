Jasnič zanika, da bi bil hud na poslanca, ki sta podprla Svetliča

V sredo so poslanke in poslanci državnega zbora na tajnem glasovanju s 46 glasovi za potrdili Roka Svetliča za novega ustavnega sodnika. Glas za sta oddala tudi poslanca stranke DeSUS Branko Simonovič in Ivan Hršak. To je po neuradnih informacijah precej razburilo predsednika DeSUS Ljuba Jasniča, ki pravi, da sta poslanca glasovala po svoji vesti. Njune odločitve sicer ni želel komentirati.

Poslanca DeSUS sta na tajnem glasovanju podprla Svetliča za ustavnega sodnika. Kot smo izvedeli, je to vplivalo na burno dogajanje v stranki DeSUS. Simonovič in Hršak naj bi bila zaradi svoje odločitve deležna pritiskov, prejela naj bi celo grožnje, ki jih obravnava policija.

Predsednik poslanske skupine njune podpore Svetliču ni želel komentirati. "Poslanca sta glasovala po svoji vesti. Navodil nismo dali, prej smo se pogovarjali, potem se odločijo sami. To je njihova pravica," je za Siol.net povedal Jasnič.

"Ne vem, kakšni so odzivi Ljuba Jasniča. Kakršnihkoli pritiskov in groženj po glasovanju nisem bil deležen," je v telefonskem pogovoru povedal Simonovič.

Za pojasnilo smo zaprosili tudi Hršaka. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

Spomnimo

Poslanci bi morali o Svetliču glasovati že 26. oktobra, a so takrat glasovanje na predlog SDS prestavili. Glasovnice pred tajnim glasovanjem za novega ustavnega sodnika je prevzelo 46 poslank in poslancev, ki so vsi podprli Svetličevo imenovanje. Poslanci LMŠ, SD, Levice, SAB in nepovezani poslanci, ki glasovnic niso prevzeli, so že pred glasovanjem Svetliču javno odrekli podporo.

Razpoloženje v opozicijskih strankah KUL zaradi Svetličeve izvolitve po poročanju Požareporta še najbolj posrečeno opisuje pričevanje nekoga iz volilne komisije, ki pravi, da je po preštetju glasov malo manjkalo, pa bi moral poslanec SDS Franc Breznik nekaterim popolnoma šokiranim članom volilne komisije, med katerimi so bili predsednik državnega zbora Igor Zorčič, Andreja Zabret (LMŠ) in Boštjan Koražija (Levica), nuditi umetno dihanje.

Podpora Svetliču je bila negotova predvsem zaradi očitkov, da za ustavnega sodnika nima potrebnih kvalifikacij in da ima neprimerna stališča glede ravnanja z migranti na mejah, kar je Svetlič v javni predstavitvi zanikal. Borut Pahor je po prestavitvi glasovanja sicer ugotavljal, da je skupina nepovezanih poslancev po vložitvi Svetličeve kandidature odtegnila svojo podporo. Tudi del opozicije je javno napovedal, da ga ne bo podprl.

Po nedavnih posvetovanjih z vodji poslanskih skupin pa je Pahor ugotovil, da ima Svetlič še vedno zadostno podporo za izvolitev v DZ. Svetlič je sicer že njegov četrti kandidat za ustavnega sodnika, pred tem pa so v DZ vsi njegovi predlogi ostali brez zadostne podpore.