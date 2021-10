Na svetu DeSUS je mogoče pričakovati vročo razpravo

Izvršni odbor DeSUS se je namreč 23. septembra seznanil z razpravo na klavzuri stranke, ki se je odvila slaba dva tedna pred tem. Čeprav je predsednik stranke Ljubo Jasnič medijem po končani klavzuri dejal, da je ta po razpravi svetu stranke predlagala, da poslance DeSUS pozove k odstopu, je to pozneje demantiral. Pojasnil je le, da so na klavzuri udeleženci povedali vse, kar jim leži na duši, in da je bilo v razpravi izrečenih veliko misli. Med drugim je eden od razpravljavcev predlagal poziv k odstopu poslancev DeSUS.

Iz zapisnika o sklepih izvršnega odbora, ki ga je pridobila STA, je razvidno, da predlaga izvršnemu odboru, naj ne podprejo predlogov zakona o demografskem skladu, novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zakona o dolgotrajni oskrbi, naklonjeni niso niti zakonu o nalezljivih boleznih.

Čeprav izvršni odbor ni sprejel sklepa, da bi svoje poslance pozvali k odstopu, in tega ne predlaga v obravnavo na današnji seji sveta stranke, pa to še ne pomeni, da se tudi ne bo zgodilo. Jasnič je po poročanju Dela namreč sklical kolegij predsednikov pokrajinskih odborov, ta pa je predlagal, da se med sklepe klavzure, o katerih bo danes razpravljal svet stranke, vrne tudi razprava o predlogu, da se DeSUS svojim poslancem odreče.

Kot so za STA pojasnili v stranki, lahko poleg izvršnega odbora stališča, o katerih glasuje svet, predlagajo oziroma zahtevajo o njih glasovanje tudi člani sveta na seji.

Svet stranke sicer sestavlja 40 na kongresu izvoljenih članov iz teritorialnih organizacij, predsedniki pokrajinskih odborov, člani vodstva stranke ter nosilci javnih funkcij, ki so člani stranke, torej poslanci. Kot so za STA pojasnili v stranki, pa lahko poleg izvršnega odbora stališča, o katerih glasuje svet, predlagajo oziroma zahtevajo o njih glasovanje tudi člani sveta na seji. Jasnič kot predsednik stranke te pravice sicer nima. Tako bi lahko člani zahtevali, da se svet izreče o stališču, podanem na klavzuri stranke, so navedli v DeSUS. Seja bo potekala z zamikom, saj so jo pred tednom dni uradno prestavili zaradi protestov, neuradno pa zaradi drugih razlogov.