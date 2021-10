Nedopustni pritiski na poslance: Jasnič z grožnjami javno krši ustavno ureditev #vŽivo

Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila, določa 82. člen ustave. Predsednik DeSUS Ljubo Jasnič pa je danes javno sporočil, da poslanci niso glasovali po navodilih stranke DeSUS in da je takšno glasovanje poslancev "neposredna izdaja stranke DeSUS". Napovedal je celo, da bo stranka, če poslanci še naprej ne bodo upoštevali navodil, "prisiljeni sprejeti najbolj rigorozne ukrepe". Ob 11.15 bomo v živo spremljali odziv namestnika vodje poslanske skupine DeSUS Ivana Hršaka in poslanca Branka Simonoviča.

Jasnič s tem pisanjem povsem očitno in namerno ravna neustavno in krši ustavno ureditev, ki mu prepoveduje dajati navodila izvoljenim poslancem, kar sam ni. To počne, da bi zrušil vlado, kar je v interesu opozicijske koalicije KUL, ki je to poskušala doseči tudi že s prejšnjim predsednikom DeSUS Karlom Erjavcem, ki pa ni ravnal tako očitno neustavno. Poskus opozicijske koalicije KUL in Erjavca, da bi disciplinirala poslance DeSUS in zrušila vlado, je takrat hudo spodletel. Med mandatarskimi kandidati v zgodovini države je Erjavec zbral doslej najmanj glasov, celo manj kot prejšnji rekorder Zoran Janković.

Zdi se, da je Jasnič z javnim pismom nekoliko izgubil živce, ker ne more doseči ciljev, ki jih ni že Erjavec.

Kaj so "najbolj rigorozni ukrepi"?

Foto: Vid Ponikvar Ni sicer povsem jasno, kaj ima Jasnič v mislih z najbolj rigoroznimi ukrepi proti "neposlušnim" poslancem, ki ne glasujejo po njegovih navodilih. Ali bo poskusil doseči le izključitev poslancev iz stranke, s čimer bi DeSUS postal neparlamentarna skupina, ali ima v mislih še kaj bolj radikalnega? Če DeSUS izključi svoje poslance, bo moral na volitvah zbirati podpise ljudi za vložitev kandidatur (sicer zadoščajo podpisi treh poslancev), povrhu pa bi izpadel z glavnih soočenj v medijih. Ker se Jasnič javno požvižga na ustavno ureditev, pa si je pod "najbolj rigoroznimi ukrepi" mogoče predstavljati tudi še bolj radikalne poteze. Denimo, da bodo "kul" protestniki protestirali ali celo metali kamne v hiše poslancev. Kakšne druge ukrepe, znane iz zgodovine, denimo metanje upornih v temnice, si je pa težko predstavljati, ker živimo v demokratični družbi, Jasnič pa tudi nima dejanske politične moči.

Nenavadno dogajanje ni novost. Priča smo mu bili že, ko je pred časom vodenje DeSUS prevzel Karl Erjavec in potem za Kul kandidiral za prevzem vodenja vlade. Tudi takrat so bili hudi pritiski na poslance DeSUS, da morajo glasovati za Erjavca, ki je pa kljub tem pritiskom propadel kot kandidat.

82 člen ustave pravi:

"82. člen(poslanci)

Poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila."

Celotno pismo Ljuba Jasniča

Celotno pisanje Ljuba Jasniča danes je bilo takšno:

GLASOVANJE POSLANSKE SKUPINE DeSUS

"Poslanska skupina DeSUS je sinoči v Državnem zboru spet in znova eklatantno kršila sklepe iz zadnje seje Sveta stranke DeSUS, ki je sklenil, da stranka zaradi škodljivih ravnanj ne podpira več trenutne Vlade niti njenih ukrepov, še najmanj zakonodajnih. Poslanci pa so včeraj odločno glasovali za prav VSE sklepe in predloge Vlade, vključno z najbolj spornimi, med katerimi naj izpostavim samo novelo zakona o nalogah policije, ki Nacionalni preiskovalni urad (NPU) podreja vodstvu policije in s tem omogoča nadaljnjo instrumentalizacijo in politizacijo policije. Pod vsako naslednjo akcijo Hojsovega ministrstva, ki bo razsuvala delovanje NPU, bo poslej stal tudi pečat stranke DeSUS. To pa je v izrazitem nasprotju z interesi in vrednotami stranke DeSUS in predstavlja grobo kršitev sklepov najvišjega organa, Sveta stranke.Takšno glasovanje poslancev je torej neposredna izdaja stranke DeSUS, zlasti njenih volivcev in podpornikov, in tudi - v to smo vsak dan bolj prepričani, saj se dokazi kar množijo - izdaja slovenskih državnih interesov, posebej v evropskih okvirih. Morda je takšno glasovanje poslancev v skladu z njihovimi osebnimi interesi, je pa v neposrednem nasprotju z interesi stranke DeSUS, ki naj bi jo zastopali. Zato pozivam poslance stranke DeSUS, da s tem samovoljnim početjem nemudoma prenehajo, da spoštujejo sprejete sklepe in zaveze stranke DeSUS, sicer bomo proti njim prisiljeni sprejeti najbolj rigorozne ukrepe."

Ljubo Jasnič, predsednik

Poslanci DeSUS so že pred objavo pisma Jasniča napovedali, da bodo svoje ravnanje pojasnili javnosti. Tako:

Izjava za medije namestnika vodje PS DeSUS Ivana Hrška in poslanca PS DeSUS Branka Simonoviča

V četrtek, 21. oktobra 2021, vas vabimo, da se udeležite izjave za medije, na kateri bo PS DeSUS podala izjavo glede aktualnih političnih zadev. Izjavo bosta podala namestnik vodje PS DeSUS, g. Ivan Hršak in poslanec PS DeSUS g. Branko Simonovič."